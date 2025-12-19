Cliffhanger: ecco perché Sylvester Stallone non sarà nel reboot

Diversamente da quanto era stato anticipato, l'attore non riprenderà il suo ruolo nel reboot con Lily James, il produttore ci ha provato fino all'ultimo e adesso ha fatto causa ai finanziatori del progetto

Il produttore Neal Moritz ha trascorso gli ultimi 15 anni cercando di realizzare il reboot di Cliffhanger, il film campione d'incassi del 1993 con Sylvester Stallone. Il progetto arriverà finalmente sul grande schermo il prossimo anno, ma Stallone non ne farà parte.

In una nuova causa contro i finanziatori del film, Moritz ha spiegato il perché. Quest'ultimo, infatti, sostiene che la Rocket Science Industries abbia rinnegato l'accordo che prevedeva il pagamento di 2,5 milioni di dollari come compenso per il produttore.

Secondo la denuncia, Moritz e il suo socio, Toby Jaffe, hanno trascorso anni a cercare di realizzare il film e avevano negoziato un accordo affinché Stallone recitasse nel ruolo del protagonista maschile.

Cliffhanger: una scena spettacolare con Sylvester Stallone

La produzione non ha garantito lo stipendio di Stallone

Stallone era pronto a girare il film nell'autunno del 2023, prima che la seconda stagione di Tulsa King entrasse in produzione, a condizione che il suo compenso fosse depositato in un conto di garanzia, ovvero garantito in anticipo. "Ma Rocket Science non è riuscita ad assicurarsi l'impegno di Stallone a realizzare il film perché si è rifiutata di garantire il suo compenso", si legge nella causa.

I produttori hanno comunque creato un trailer con Stallone come protagonista, che è stato utilizzato per promuovere il film agli agenti di vendita, ma senza la conferma di Stallone, il regista Ric Roman Waugh ha finito per ritirarsi.

Moritz e Jaffe hanno quindi cercato di assumere un nuovo regista, Jean-François Richet, e hanno coinvolto una nuova sceneggiatrice, Melanie Toast, per riscrivere la sceneggiatura, continuando a cercare di convincere Stallone a impegnarsi nel progetto, che è stato rinviato al 2024. Ma il conflitto di programmazione di Stallone con Tulsa King e la mancanza di una garanzia hanno fatto sì che lui abbandonasse il progetto, secondo la causa legale.

Cliffhanger: Lily James appesa a una parete di roccia sulle Dolomiti

Chi ci sarà nel nuovo Cliffhanger?

Il reboot dell'action thriller ad alta quota del 1993 vedrà Lily James nei panni della protagonista. Al suo fianco nel cast il veterano Pierce Brosnan. Dirige lo spagnolo Jaume Collet-Serra. La data d'uscita è fissata al 28 agosto 2026.

"La storia è incentrata principalmente su Naomi e sua sorella Sydney. Spero che manterremo ciò che il pubblico ama del Cliffhanger originale, ma questo film è decisamente diverso. È selvaggio, è crudo. È una vera e propria rivisitazione", ha anticipato James. "E mi sono innamorata perdutamente dell'arrampicata. Ne sono ossessionata. Diventare fisicamente forte per tirarmi su è stata una delle sfide più grandi. Ma riuscire a farlo davvero e a fare tutte quellee scalate è stato davvero stimolante. E mi è piaciuto tantissimo".