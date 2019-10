Clerks 3: Kevin Smith annuncia la produzione del nuovo sequel

Clerks 3 verrà realizzato: il regista Kevin Smith ha infatti annunciato online con un post condiviso su Instagram che verrà realizzato un altro capitolo del franchise.

Il filmmaker Kevin Smith ha pubblicato una foto che lo ritrae accanto a Jason Mewes e Jeff Anderson, star di Clerks - commessi, spiegando di aver parlato del terzo capitolo del franchise e aver deciso di girarlo. Nel cast sarà presente anche Brian O'Halloran, interprete di Dante.

Kevin Smith ha scritto: "Abbiamo parlato della possibilità di girare un film insieme. Sarà un film che conclude una saga, su come un'amicizia lunga un decennio affronta finalmente il futuro. Sarà un film che ci riporta agli inizi, un ritorno all'alba della civiltà nel grandioso stato del New Jersey".

Smith ha sottolineato: "Sarà un film con protagonista Jeff e Brian, con me e Jay nei ruoli dei co-protagonisti. Sarà un film chiamato Clerks III!". Il filmmaker ha aggiunto che si ritornerà sulla scena del crimine e che non si tratta di uno script ideato in precedenza, ma una sceneggiatura totalmente nuova che ha iniziato a scrivere una sera fa, sottolineando che si tratta di un sogno che diventa realtà.