Cleopatra: la malattia di Elizabeth Taylor e gli altri scandali che tormentarono il set

Le polemiche che hanno investito la notizia del remake di Cleopatra interpretato da Gal Gadot e diretto da Patty Jenkins non sono niente rispetto alle vicissitudini attraversate dalla produzione della versione storica di Cleopatra interpretata nel 1963 da Elizabeth Taylor e Richard Burton.

Elizabeth Taylor in una sequenza di Cleopatra

Nonostante i problemi, Cleopatra si rivelò un successo e l'attenzione rivolta al film fu dovuta anche alle polemiche suscitate e ai turbolenti retroscena. Cbr.com ricostruisce l'accaduto partendo dalla fine degli anni '50, quando 20th Century Fox ingaggiò il celebre produttore Walter Wanger per fare un nuovo film su Cleopatra. Quella che doveva essere una pellicola storica a basso budget, con Wanger divenne un'opera ambiziosa diretta da Rouben Mamoulian e interpretata da Elizabeth Taylor, l'attrice più celebre all'epoca.

La Taylor però sulla produzione firmando un contratto record da 1 milione di dollari, ma si ammalò di polmonite a causa del pessimo clima inglese costringendo la produzione a chiudere i battenti nel 1961. La polmonite fu quasi fatale a Liz, ma alla fine si rimise in forze, pronta a ripartire. A quel punto la Fox decise di cestinare le riprese inglesi trasferendosi a Roma e facendo lievitare ulteriormente i costi.

Elizabeth Taylor in una scena di Cleopatra, del 1963

Rouben Mamoulian fu sostituito da Joseph L. Mankiewicz e ci furono anche una serie di cambiamenti nel cast il più significativo dei quali è l'arrivo di Richard Burton nel ruolo di Marco Antonio. La scintilla che si accese tra Burton e la Taylor mandò a monte i loro rispettivi matrimoni e catturò l'attenzione dei media trasformando Cleopatra in uno dei film più pubblicizzati dai media ben prima della sua uscita.

La versione originale di Joseph L. Mankiewicz durava sei ore. Con una strategia mai usata prima, il regista decise di tagliare il film in due parti: la prima parte sarebbe stata dedicata alla relazione tra Cleopatra e Giulio Cesare, la seconda all'amore con Marco Antonio. Lo studio però si oppose dando vita a un solo film di quattro ore poi ridotte ulteriormente a tre.

Costato 44 milioni, cifra record per l'epoca, Cleopatra ne incassò 57 diventando il principale incasso del 1963. Nonostante il successo, 20th Century Fox non rientrò nei costi e fu costretta a chiudere temporaneamente lo studio. Paradossalmente, se non fosse stato per la scandalosa storia d'amore tra Liz Taylor e Richard Burton, il film avrebbe distrutto lo studio per sempre.