Cleopatra, storico boccia il film con Elizabeth Taylor: "Ha sacrificato il realismo per lo spettacolo"

Uno storico ha pubblicamente criticato con durezza l'epico racconto cinematografico della figura di Cleopatra del 1963, con protagonista Elizabeth Taylor. Michael Taylor ha criticato in particolare una sequenza nota del film, all'epoca il più costoso mai realizzato nella storia del cinema.

Cleopatra si rivelò uno dei più grandi fallimenti finanziari e una delle cause fu anche il budget di 31 milioni di dollari gonfiato per realizzare una gigantesca scena di guerra navale, ambientata durante la battaglia di Anzio, in cui le forze dell'imperatore romano Ottaviano sconfissero le flotte combinate degli alleati, la regina Cleopatra e Marco Antonio.

Errori storici

La scena della battaglia di Anzio fu molto dispendiosa economicamente e nemmeno troppo accurata storicamente, secondo le parole dello storico, che accusa il film di aver sacrificato il realismo allo spettacolo:"Cleopatra ha ereditato la flotta tolemaica. I Tolomei, tradizionalmente, avevano una flotta di navi molto pesanti. Questo è effettivamente uno dei pochi dettagli accurati che riportano nel film. Quelle navi sono principalmente progettate, a quanto pare, per assedi navali, in cui servono grandi imbarcazioni che possano ospitare molti pezzi di artiglieria. È una delle rare battagli navali in cui sembra che i dispositivi incendiari siano utili, forse perché le navi più piccole che Ottaviano sta usando non riusciranno per forza a speronare efficacemente tutte le grandi navi di Antonio".

Elizabeth Taylor e Richard Burton in una scena di Cleopatra

"Lanciare giavellotti non impedirà di essere speronati" prosegue Michael Taylor nella sua spiegazione "Potrebbe impedire l'abbordaggio. Potrebbe essere una considerazione se pensi che la nave si stia avvicinando per abbordarti, cercherai di uccidere quanti più soldati possibile sul ponte della nave nemica per impedire l'abbordaggio".

Ecco gli errori principali:"Ci sono alcuni speroni che sono montati sopra la linea di galleggiamento come una sorta di speroni secondari, e quelli tendono ad essere un po' più stretti. Sembra che l'idea sia causare danni secondari rispetto allo sperone principale, una sorta di grandi speroni a matita appuntiti sopra l'acqua, non molto accurati, anche se di nuovo abbiamo alcuni speroni sopra l'acqua più stretti. Non lo fai con un gladio. Se stai abbordando una nave nemica, avrai il tuo scudo e sarà caotico, disgustoso, scivoloso e difficile. Ma combatterai come meglio puoi, proteggendoti con il tuo scudo. La scena è semplicemente terribile. Le do un due su dieci".

Cleopatra fu candidato a nove premi Oscar vincendo le statuette come miglior fotografia, miglior scenografia, migliori costumi e migliori effetti speciali.