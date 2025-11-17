Clayface: la verità sull'uscita di Mike Flanagan dal cinecomic DC

Il regista e sceneggiatore ha fatto chiarezza sul suo mancato coinvolgimento nella regia del film DC sul popolare villain di Batman.

Maestro dell'orrore sul piccolo e grande schermo, Mike Flanagan ha firmato in origine la sceneggiatura di Clayface, lungometraggio dedicato al villain dell'universo di Batman in fase di sviluppo nel nuovo DC Universe di James Gunn. Flanagan, inizialmente in lizza per dirigere il film, non fa più parte del progetto e ha svelato i motivi durate una recente intervista con ScreenRant.

"Quando abbiamo iniziato a parlare di Clayface, non avevo visto cosa stesse facendo Matt Reeves" ha chiarito Flanagan. "Abbiamo fatto riferimento alla serie animata Feat of Clay, quell'incredibile serie in due parti con Ron Perlman che dà voce al personaggio, che è stata molto formativa per me da bambino. Mi sono divertito moltissimo a sviluppare Clayface con James Gunn e Peter Safran".

Clayface in un'immagine

Nonostante la collaborazione rilassata e ricca di prospettive, a un certo punto Mike Flanagan si è tirato indietro, abbandonando un progetto promettente con Clayface. Il motivo lo ha spiegato lui stesso.

"È stato uno dei momenti più tristi della mia carriera, mi è dispiaciuto tanto che quando è arrivato il momento di girare il film, e loro volevano farlo subito, io non fossi disponibile".

La carriera di Mike Flanagan va a gonfie vele

Dopo i successi di Mike Flanagan sul piccolo e grande schermo, con hit come Oculus, Hill House e The Midnight Mass, è chiaro che il regista sia molto richiesto e ciò gli ha impedito di concentrarsi come avrebbe voluto su Clayface. Lo script del cinecomic sarebbe talmente buono, da spingere i DC Studios ad affrettare la produzione a fronte di uno schedule di Flanagn sempre più fitto.

"È l'unica volta che mi è successo in cui ho pensato, 'Devo girare Carrie. Non c'è niente che io possa fare.' Volevano che il film si facesse, quindi ho dovuto fare una cosa che non avevo mai dovuto fare prima, tipo: 'Bene, ecco qua. Divertitevi a fare il film e fatemi sapere come va'".

Chi è Clayface e cosa sappiamo del film in arrivo

Preannunciato come un horror, Clayface racconterà una versione alternativa del personaggio dei fumetti mutaforma noto come villain che si scontra con Batman. Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV, videogiochi e altre opere mediatiche.

A dirigere il progetto scritto da Mike Flanagan e Hossein Amini è il regista di Speak No Evil James Watkins. Fanno parte del cast Tom Rhys Harries nel ruolo di Matt Hagen, un attore che si trasforma in un essere fatto di argilla dopo un incidente. Naomi Ackie interpreta la Dottoressa Caitlin Bates, una scienziata che diviene l'interesse amoroso di Hagen, mentre Max Minghella veste i panni di un detective della polizia di Gotham City che esce con Bates. Infine, Eddie Marsan interpreta il manager di Matt Hagen.

L'uscita di Clayface è fissata per il 2026.