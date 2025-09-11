Robin debutta nel DCU? La foto dal set di Clayface anticipa l’arrivo di Dick Grayson

Mentre la lavorazione di Clayface prosegue nel Regno Unito, i fan del DCU hanno ricevuto una sorpresa inaspettata: una foto trapelata dal set ha svelato un poster dedicato ai Flying Graysons, un dettaglio che sembra anticipare l'arrivo di Robin sul grande schermo. Con Tom Rhys Harries nel ruolo principale, il film body horror dei DC Studios è atteso nelle sale l'11 settembre 2026 e promette di unire atmosfere cupe e suggestioni tipiche dei cinecomic a una narrazione dal forte impatto visivo.

Il poster dei Flying Graysons e il possibile ingresso di Robin nel DCU

L'immagine, condivisa online, mostra un manifesto circense dedicato ai Flying Graysons, la famiglia di trapezisti da cui proviene Dick Grayson, il primo Robin della storia dei fumetti DC. L'inserimento di questo elemento ha acceso le speculazioni: il personaggio potrebbe davvero essere introdotto già in Clayface o si tratta soltanto di un Easter Egg per i fan? Non sarebbe la prima volta che dal set emergono indizi simili: già in precedenza erano stati notati riferimenti a Joker e Pinguino, altri celebri avversari di Batman.

Dick Grayson and The Flying Graysons have been teased on set of 'CLAYFACE'.



????: @Chimichangaprod pic.twitter.com/gl5Kue3xTy — DCU PRIME TV (@DCUPRIMETV) September 11, 2025

Nei fumetti, Dick Grayson viene adottato da Bruce Wayne dopo la tragica morte dei genitori, intraprendendo così la carriera da vigilante al fianco di Batman. Nel tempo, però, il ragazzo sceglierà una strada autonoma assumendo l'identità di Nightwing. Sul piccolo e grande schermo il personaggio ha avuto varie incarnazioni: da Burt Ward nella serie cult degli anni '60 fino a Brenton Thwaites nella recente Titans, passando per altre versioni animate amatissime dal pubblico.

Clayface tra horror e cinecomic: cosa aspettarsi dal nuovo film DC

Clayface, diretto da James Watkins (Speak No Evil) e scritto da Mike Flanagan, porterà in scena una rivisitazione in chiave horror del celebre villain di Batman. Il personaggio, creato da Bill Finger e Bob Kane, è un attore decaduto che, pur di mantenere la fama, si trasforma in una creatura mostruosa grazie a una sostanza sperimentale. I DC Studios lo descrivono come un thriller dalle tinte body horror, con atmosfere hollywoodiane cupe e disturbanti.

Clayface in un'immagine

Il protagonista Tom Rhys Harries ha impressionato positivamente i dirigenti dei DC Studios, James Gunn e Matt Reeves, che hanno raccontato di essere rimasti colpiti dalla sua audizione. Prima di ottenere questo ruolo di rilievo, l'attore gallese si era fatto notare in titoli come The Gentlemen di Guy Ritchie e Kandahar, oltre che in serie tv britanniche tra cui Doctor Who, Suspicion e The Split. Con Clayface, Harries avrà l'opportunità di imporsi definitivamente come nuovo volto del franchise.

L'uscita del film è fissata al 9 settembre 2026, ma il dettaglio dei Flying Graysons conferma quanto i DC Studios stiano già pensando al futuro dell'universo condiviso. Che Robin sia davvero dietro l'angolo?