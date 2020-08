Claudio Santamaria: "In Freaks Out sarò l'Uomo Lupo, un X-Men all'italiana"

Dopo essere stato il Jeeg Robot italiano, Claudio Santamaria torna al cinema sotto le vesti dell'uomo lupo in Freaks Out, il secondo film del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Si intitola Freaks Out il nuovo film di Gabriele Mainetti che, dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, infonde grandi aspettative e speranze, insieme a una buona dose di curiosità, visto lo slittamento dell'uscita nelle sale, causato dal periodo di emergenza.

Nel film ritorna anche Claudio Santamaria, stavolta nei panni dell'uomo-lupo, un personaggio del quale ha anticipato le caratteristiche in un'intervista di Giovanni Bogani per RNG.

"Sarò una specie di uomo lupo, in un ruolo che ricorda gli X-men ma all'italiana, anche se non posso dire altro" - ha detto Santamaria - "È un film in cui mi sono messo in gioco. Come attore, prima o poi devi uscire dalla tua comfort zone. Io ho fatto la gavetta per anni prima di diventare attore, ho caricato e montato scenografie, sono stato sveglio fino alle quattro del mattino a fare le prove luci, tutto gratis. Se uno non rischia, è meglio che non faccia questo mestiere. Con questo film, anche Mainetti ha rischiato, alzando ulteriormente l'asticella ancora più che in Lo chiamavano Jeeg Robot. Sarà un evento sorprendente per tutto il cinema italiano."

Insieme a Santamaria, ci sarà anche Pietro Castellitto nei panni del "Biondo", altro "Freak" della banda di personaggi fuori dal comune, protagonisti del film: "Pietro è un attore che ti sorprende sempre" - ha continuato Santamaria - "ha una grande capacità di reazione e di improvvisazione, doti importanti per un attore. Ricordo che, all'inizio della mia carriera, anche io avevo una grande voglia di farcela, ricordo giorni in cui andavo a bussare a tutte le porte di Cinecittà, un po' come aveva fatto Alberto Sordi che, quest'anno in cui corre il centenario della nascita, son tornato sul palco per commemorarlo con uno spettacolo. Anche lui è partito dai fallimenti, dalla frustrazione, ma da una grande determinazione. La sua storia fa capire l'importanza di impegnarsi in un mondo in cui sembra tutto facile."

Oltre al film Freaks Out, Santamaria ha da poco finito di girare una serie tv in Sicilia, il cui titolo provvisorio è Inchiostro contro piombo, una storia sulla vicenda del giornale l'Ora. La serie è diretta da Piero Messina, Ciro D'Emilio e Stefano Lorenzi.