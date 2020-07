Freaks Out, Gabriele Mainetti: "Mi piacerebbe che Steven Spielberg vedesse il film"

Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, ci ha raccontato il suo affetto e rispetto nei confronti di Steven Spielberg.

Secondo il regista Gabriele Mainetti nessuno è grande come Steven Spielberg. Durante il nostro Ultrapop Festival ci ha raccontato cosa apprezzi del famoso regista e quanto gli piacerebbe che vedesse il suo prossimo film, Freaks Out, in uscita probabilmente a fine anno.

Freaks Out sarà il secondo film del regista Gabriele Mainetti, famoso per il film che ha riaperto il cinema di genere italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot. Ma sul nostro canale twitch è emerso anche altro in riferimento al suo nuovo lavoro, tra cui i vari collegamenti con Steven Spielberg.

E.T. l'extraterrestre - una scena del film

"Steven Spielberg è un regista completo, è in grado di far recitare tutti, bambini compresi, è l'equilibrio eprfetto tra sogno e forma, c'è sempre una lucidità nei suoi film, nonostante la patina di falsa lucentezza americana" - ha raccontato Mainetti - "eppure Spielberg è prevalentemente horror, thriller allo stato puro. Ci sono alcuni momenti di Indiana Jones che lasciano un brivido pazzesco, Jurassic Park è horror pieno, tutta la sua struttura e narrazione seguono il filone della sorpresa e della suspense tipica del genere. Anche ET non fa troppo ridere, anche se ci sono alcuni amici miei che a guardarlo gli veniva da ridere."

"Spielberg fa film intimi, la forma del cinema più grande che può essere, guarda cosa combina a settant'anni, non ci stano giovani che hanno uno spirito così" - ha continuato Mainetti - "Sarebbe bello poter avere qualcosa da dire anche a 70 anni. Quando uno deve raccontare un film dev'essere un atto d'amore, è un racconto orale che fai ad altre persone, non puoi piacere a tutti, ma devi sforzarti di farlo."

"Freaks Out sarà un film ancora più tosto di Lo chiamavano Jeeg Robot" - ha proseguito Gabriele Mainetti, che tra l'altro ha annunciato che girerà un film horror - "parlerà di tematiche scottanti come il razzismo, ha la sensibilità di un film corale sui mostri, mi serviva proprio farlo a livello personale. Mi piacerebbe da matti farglielo vedere A Steven Spielberg. Vorrei fare anche un lavoro con un cartone animato come ha fatto lui con Tin Tin. Mi diverto a disegnare, soprattutto il serpente di Robin Hood della Disney, Sir Biss."_