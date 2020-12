Clarice: il teaser trailer della serie sequel de Il silenzio degli innocenti

CBS ha diffuso il primo teaser trailer di Clarice, serie sequel de Il silenzio degli innocenti, classico del cinema thriller diretto da Jonathan Demme ed interpretato da Jodie Foster ed Anthony Hopkins. La serie vede Rebecca Breeds nei panni di Clarice Starling, ed è in uscita l'11 febbraio.

Il primo teaser trailer di Clarice mostra quelli che sono gli elementi più riconoscibili del film con Jodie Foster: lo sciame di farfalle che aiuterà Clarice ad arrivare al serial killer Buffalo Bill, ma anche il "laboratorio" dell'assassino, qui ripreso di spalle.

Clarice, serie sequel de Il silenzio degli innocenti è ambientata un anno dopo gli eventi raccontati nel cult-movie di Jonathan Demme. Il cast del progetto comprende i nomi di Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow, Devyn Tyler e Marnee Carpenter. Ad aver creato la serie sono stati Jenny Lumet ed Alex Kurtzman, che si sono anche occupati della produzione esecutiva insieme a Elizabeth Klaviter e a Heather Kadin. MGM Television e CBS Studios hanno prodotto lo show con la collaborazione di Kurtzman's Segret Hideout.

Il 7 febbraio, dopo il Super Bowl, vedrà la luce anche The Equalizer che, oltre che da Clarice, sarà seguita da Tough as Nails e Survivor. I propositi di CBS sono quelli di dar vita ad una martellante campagna marketing tra il 24 e il 31 gennaio che sfocerà in occasione della 55esima edizione del Super Bowl, uno degli eventi più seguiti dell'anno da parte di gran parte degli statunitensi. A questo proposito, Thom Sherman di CBS ha affermato: "A partire dall'AFC Championship fino ai Grammy Awards e il Super Bowl, gran parte degli occhi saranno puntati su di noi. Per questo motivo, il nostro obiettivo è quello di sfruttare un periodo così propizio per pubblicizzare quanto più possibile le nostre serie di punta".

Tough as Nails sarà condotto e prodotto da Phil Keoghan di The Amazing Race e sarà mandato in onda il 10 febbraio alle 8 p.m., nel segmento di programmazione che, normalmente, sarebbe riservato a Survivor. Come riporta The Hollywood Reporter, nella seconda parte della stagione, CBS dovrebbe distribuire anche la seconda stagione di Evil e United States of Al, prodotta da Chuck Lorre.