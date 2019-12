Claes Bang in The Northman, accanto a Nicole Kidman e Alexander Skarsgard

Claes Bang è entrato a far parte del cast di The Northman, un film prodotto da New Regency, che avrà come star anche Nicole Kidman e Alexander Skarsgard.

Il lungometraggio diretto da Robert Eggers sarà ambientato nel decimo secolo e racconterà una storia che si svolge nel mondo dei vichinghi. Claes Bang, star di The Square e della miniserie Dracula, reciterà accanto ai già annunciati protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe e Bill Skarsgård.

La sceneggiatura di The Northman è stata firmata da Eggers in collaborazione con il poeta e romanziere Sjón e il filmmaker tornerà sul set dopo il successo di The Lighthouse, progetto con star Robert Pattinson.

Claes, a gennaio, arriverà sugli schermi di Netflix con il nuovo adattamento del romanzo scritto da Bram Stoker in cui si racconta la storia dell'iconico vampiro, progetto creato da Steven Moffat e Mark Gatiss, già artefici del successo della serie britannica Sherlock.