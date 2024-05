Civil War: aperti i preorder su Amazon dell'edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del film di Alex Garland

Alex Garland torna al cinema, e anche questa volta riesce a stupire il grande pubblico realizzando una pellicola sia semplice, dal punto di vista strutturale, che profondamente impattante da quello creativo, ideologico e soprattutto narrativo. Civil War è un film che vive e respira il suo e nel suo tempo, intessendo la plausibilità di una situazione esagerata e distopica che, sotto sotto, lascia a bocca aperta proprio in termini di ipotetica veridicità. Le immagini e i fatti diventano fin da subito la spinta principale a muovere in un viaggio che segna profondamente e allo stesso tempo spaventa attraverso un lungometraggio che nella finzione rompe la quarta parete senza alcun ritegno, senza prendere mai e del tutto una posizione netta.

Proprio in relazione a tutte queste ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preordini dell'edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) di Civil War. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarlo a 32,99€, con la cosiddetta "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini tecnici e specifici di questa prenotazione sono spiegati al dettaglio su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto cinematografico in questione). Vi ricordiamo che l'uscita di questa versione di Civil War è stata fissata al 18 luglio 2024. Trovate tutti i dettagli nel box qui sotto.

Un'edizione di Civil War da avere a tutti i costi

Partendo da una spaccatura immaginaria all'interno di un'America che non sembra troppo diversa da quella dei nostri tempi, o lontana, Civil War tratteggia le dinamiche interne di una guerra civile in cui vediamo gli stessi americani lottare fra loro, scontrarsi in un confronto fratricida causato dall'egoismo di un presidente che non vuole rinunciare al proprio mandato e potere. Così ci uniamo al viaggio di un gruppo composto da reporter e giornalisti, assistendo coi nostri occhi alle dinamiche, manifeste e segrete, di una nazione totalmente allo sbaraglio.

Civil War, recensione: un film che dovremmo vedere tutti (compreso il presidente USA, chiunque sia)

Sfruttate anche voi il preorder su Amazon così da prenotarvi un'edizione praticamente imperdibile di Civil War.