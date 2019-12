City of Crime, clip in esclusiva del nuovo film con Chadwick Boseman

Chadwick Boseman dopo gli Avengers torna a lavorare con i fratelli Russo in City of Crime diretto da Brian Kirk, ecco in esclusiva una clip del film che uscirà il prossimo 9 gennaio.

City of Crime il film con Chadwick Boseman di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è prodotto dallo stesso attore e da Anthony e Joe Russo. La pellicola arriverà in Italia il 9 gennaio grazie a Lucky Red e Universal Pictures.

La trama di City of Crime ruota attorno alla figura di Andre Davis. L'uomo è un detective del Dipartimento di Polizia di New York si trova costretto a intraprendere una caccia a due criminali ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo e Ray Jackson, che hanno alle spalle gli assassinii di otto poliziotti, uccisi dopo il mancato furto di un carico di cocaina. Per la loro cattura, a Davis viene affidato un partner, il detective della narcotici Frankie Burns e, di concerto con il capitano McKenna, decidono di far chiudere tutti i ventuno ponti della città per evitare la fuga dei killer. La frenetica caccia all'uomo, però, si dovrà svolgere in un'unica notte: alle ore 5, i ponti dovranno essere obbligatoriamente riattivati. Prima che i due criminali riescano a fuggire con nuove identità, Davis e Burns riescono a identificarli. Ma, con il passare del tempo, gli inseguitori diverranno gli inseguiti: una enorme cospirazione agisce nell'ombra della missione che Davis deve portare a compimento.

Il film diretto da Brian Kirk è interpretato da Chadwick Boseman, che veste i panni di Andre Davis. Sienna Miller è Frankie Burns, J.K. Simmons è il Capitano McKenna. Completano il cast Stephan James, Taylor Kitsch, Keith David, Alexander Siddig e Victoria Cartagena. La sceneggiatura è di Adam Mervis e Matthew M. Carnahan. La pellicola è stata prodotta da Chadwick Boseman, Logan Coles, Anthony Russo e Joe Russo.

City of Crime propone un intrigante mix di spettacolo e di azione mozzafiato. "L'idea di sigillare Manhattan per effettuare una caccia all'uomo era incredibilmente stimolante e adatta per il cinema", spiega il protagonista, "Non era mai stato fatto prima". Il film uscirà in Italia il prossimo 9 gennaio con Lucky Red e Universal Pictures. Chadwick Boseman e Sienna Miller sono i protagonisti della video clip che da il via alla caccia all'uomo per le vie di Manhattan.