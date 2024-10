Citadel: Honey Bunny, tantissima azione e ritmo forsennato nel trailer del nuovo capitolo

Prime Video ha diffuso il trailer italiano di Citadel: Honey Bunny, nuovo capitolo della saga internazionale creata e prodotta per lo streamer dai fratelli Anthony e Joe Russo.

Nata dal mondo di Citadel, e terza in ordine di produzione dopo lo spin-off italiano Citadel: Diana, la serie Indiana è diretta da Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) e scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie è poi prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo.

Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, e Scott Nemes di AGBO, insieme aDavid Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Honey Bunny e di tutte le serie che fanno parte del mondo di Citadel. Midnight Radio è executive producer.

Citadel: dopo l'Italia si vola in India

La serie vede come protagonisti i talentuosi Varun Dhawan e Samantha e il sempre più poliedrico Kay Kay Menon,affiancati da un cast d'eccezione, che include Saqib Saleem, Simran, Sikandar Kher, Soham Majumdar, Shivankit Parihar e Kashvi Majmundar. Lo show debutterà in esclusiva su Prime Video in India e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo il 7 novembre. La serie Original italiana Citadel: Diana con Matilda De Angelis è stata la seconda a debuttare nel mondo di Citadel ed è disponibile su Prime Video dallo scorso 10 ottobre.

Citadel: Honey Bunny, il nuovo capitolo del franchise in un esplosivo trailer ricco d'azione

Il primo trailer della serie, diffuso due settimane fa, ha ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico di tutto il mondo, rimasto con il fiato sospeso. In attesa del debutto di Citadel: Honey Bunny su Prime Video, i fan potranno ora godere di un nuovo trailer.

Viene approfondita così l'emozionante storia dello stuntman Bunny (Varun Dhawan), che recluta l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, finendo per essere catapultati in un mondo di azione, spionaggio e tradimenti. Ancora più adrenalinico ed esplosivo, il nuovo trailer vede le due spie, che con il tempo si sono allontanate, costrette a ritrovarsi per proteggere la loro giovane figlia, Nadia, quando il loro pericoloso passato torna a cercarli.