Citadel, i fratelli Russo sono ancora coinvolti nella Stagione 2 dopo il riavvicinamento alla Marvel?

Dopo che i Russo hanno iniziato le trattative per il loro rientro ai Marvel Studios, il loro coinvolgimento nella serie globale Prime Video è in dubbio

Dopo la notizia secondo cui Anthony e Joe Russo sarebbero nella fase iniziale delle trattative per il loro possibile ritorno ai Marvel Studios (alla regia dei prossimi film sugli Avengers), c'è chi ha ipotizzato una loro uscita di scena da Citadel, la serie globale su sui Prime Video ha investito parecchio.

I Russo sono due dei produttori esecutivi di Citadel, serie originale Prime Video che sta cercando di diventare un universo condiviso e interconnesso. Citadel: Diana è il secondo capitolo del franchise e di recente è stato rilasciato il teaser trailer che anticipa lo show con Matilda De Angelis protagonista.

Naturalmente, i due registi e produttori sono più noti per aver diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, che ha concluso la Saga dell'Infinito della Marvel. Dopo la notizia della scorsa settimana secondo cui i Russo sarebbero in trattative per dirigere Avengers 5 e 6, Amazon è intervenuta direttamente per rassicurare i fan che i Russo continueranno a lavorare su Citadel.

Variety ha avuto modo di parlare con Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, e Vernon Sanders, capo del settore televisivo, poco dopo l'annuncio delle nomination agli Emmy, e tra i vari argomenti si è parlato anche di Citadel e Citadel: Diana. Quando è stato chiesto se i Russo Bros. continueranno a far parte del team di Citadel nonostante i recenti sviluppi alla Marvel, i due hanno risposto positivamente.

"Sono sicuramente coinvolti nella seconda stagione, alla regia e alla produzione, e stiamo andando avanti e siamo entusiasti di questo", ha risposto Salke. "La seconda stagione è in lavorazione e lo spin-off italiano credo sia davvero all'altezza sotto molti punti di vista. Al centro c'è un personaggio davvero forte. È molto avvincente, ovviamente, nel genere spionaggio, ma è molto concreto e ben realizzato, e ti fa sentire davvero la pressione di quel mondo. Poi abbiamo anche uno show intitolato Honey Bunny che sta per arrivare dall'Indial".

Sanders ha aggiunto: "Ognuno di questi spin-off ha un sapore molto specifico della propria regione di provenienza, ma c'è comunque una narrazione globale. E in un futuro non troppo lontano arriveranno novità sulla seconda stagione di Citadel, la serie madre, che sta per entrare in produzione, e il cast che sta per entrare in quel franchise ci entusiasma molto".