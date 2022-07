Cinque giorni al Memorial: Vera Farmiga nel trailer della serie Apple sull'uragano Katrina

Vera Farmiga nel devastante trailer della serie Apple sull'uragano Katrina Cinque giorni al Memorial, in arrivo su Apple TV+ il 12 agosto.

Apple TV+ ha diffuso il trailer di Cinque giorni al Memorial, la nuova serie limitata basata su eventi reali e adattata dall'omonimo libro di Sheri Fink. Nata da un'idea del premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse, entrambi registi della serie, e con un cast pluripremiato che include Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. e il vincitore dell'Emmy Cherry Jones, Cinque giorni al Memorial racconta l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire. La serie debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre.

Basata su eventi reali e adattata dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, Cinque giorni al Memorial debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre.

The Conjuring: Per ordine del diavolo, Vera Farmiga: "C'è un fantasma nel mio bagno"

La serie, composta da otto episodi, è prodotta e scritta da Carlton Cuse e John Ridley che la dirigono insieme a Wendey Stanzler e vede come protagonisti Vera Farmiga, Robert Pine, Cherry Jones, Julie Ann Emery, Cornelius Smith Jr., Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston e W. Earl Brown. Cinque giorni al Memorial è un'idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.