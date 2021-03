Vera Farmiga star di Five Days At Memorial, serie Apple sull'uragano Katrina di John Ridley & Carlton Cuse

Vera Farmiga interpreterà una dottoressa di turno in ospedale durante la devastazione dell'Uragano Katrina nella miniserie Apple Five Days At Memorial, scritta da John Ridley & Carlton Cuse.

Vera Farmiga sarà protagonista della miniserie Five Days At Memorial per Apple TV+. Lo show, firmato da John Ridley e Carlton Cuse con ABC Signature, racconta gli eventi all'indomani dell'Uragano Katrina che nel 2005 sconvolse la Louisiana.

Vera Farmiga in una scena del film Il bambino con il pigiama a righe

Scritto da John Ridley e Carlton Cuse,Five Days at Memorial è basato sul libro del premio Pulitzer Sheri Fink e racconterà cinque giorni in un ospedale di New Orleans dopo che l'Uragano Katrina si è abbattuto sulla Louisiana. Quando le acque alluvionali si sono alzate, l'ospedale è rimasto senza corrente e il caldo è aumentato, così il personale, esausto, è stato costretto a prendere decisioni di vita o di morte che li hanno perseguitati per gli anni a venire.

Vera Farmiga interpreterà la Dottoressa Anna Pou, di turno al Memorial nel momento in cui l'uragano si è abbattuto sulla città.

In passato, Sarah Paulson era stata ingaggiata per il ruolo della Dottoressa Dr. Pou in un precedente adattamento del libro della Fink per la serie American Crime Story che poi non è andato in porto.

Al momento Vera Farmiga è impegnata nelle riprese della serie Disney+ Hawkeye. Prossimamente la vedremo nell'horror The Conjuring: The Devil Made Me Do It a fianco del collega Patrick Wilson e nel film prequel de I Soprano, The Many Saints of Newark.

The Conjuring 3, Patrick Wilson e Vera Farmiga nelle nuove immagini promo del film