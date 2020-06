Cinquanta sfumature di grigio in salsa polacca: 365 DNI è tra i film più visti su Netflix

365 DNI viene considerato la versione polacca di Cinquanta sfumature di grigio e su Netflix il film è entrato nella classifica dei film più visti dagli utenti americani.

Il progetto, come quello con star Dakota Johnson e Jamie Dornan, è tratto da un libro, firmato dall'autrice Blanki Lipińskiej, ed è stato girato in parte anche in Italia, come svela il trailer ufficiale.

Il film 365 DNI racconta la storia dell'introverta Laura, che lavora nel campo degli hotel di lusso. La giovane, nel tentativo di salvare la sua relazione sentimentale, parte con il suo partner e alcuni amici con destinazione la Sicilia. Laura viene però rapita da Massimo Torricelli, a capo di un clan mafioso dopo la morte del padre.

La giovane si ritrova però alle prese con un legame molto simile a quello che contraddistingue il rapporto tra Anastasia e Christian Grey e le somiglianze con Cinquanta sfumature di grigio sembrano aver attirato l'attenzione degli utenti.

I protagonisti del film diretti da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes sono Anna Maria Sieklucka e l'italiano Michele Morrone, già nel cast di serie come I Medici.

365 DNI, nonostante l'interesse ottenuto sulla piattaforma di streaming, non sembra però particolarmente convincente, considerando che tra i commenti online c'è persino chi sostiene che in confronto Cinquanta sfumature di grigio è all'altezza di Quarto potere, e non mancano le critiche allo spunto alla base del film che risulta particolarmente maschilista e rischia persino di giustificare comportamenti violenti e criminali.