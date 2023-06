50 sfumature di grigio, l'autrice ha creato le scene di sesso col marito sul sedile posteriore di un'auto'

L'autrice di Cinquanta sfumature di grigio E.L. James ha usato il marito come cavia per coreografare le scene di sesso presenti nel film con Dakota Johnson... sul sedile di un'auto in pieno giorno.

La scrittrice E.L. James sapeva a chi chiedere aiuto quando è arrivato il momento di tradurre per il grande schermo i momenti più piccanti della sua serie di libri Cinquanta sfumature di grigio. In un'intervista con TODAY.com, l'autrice di best-seller ha affermato di aver arruolato suo marito, Niall Leonard, per aiutarla a coreografare alcune delle scene di sesso tra Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) nel sedile posteriore di un'auto, per l'esattezza di una Mini Cooper.

Cinquanta sfumature di grigio: incontri ravvicinati tra Jamie Dornan e Dakota Johnson in una scena del film

"Ho detto, 'Va bene, mi siedo sulle tue ginocchia'", ha spiegato James, 60 anni, specificando che lei e il marito erano erano "completamente vestiti" sul sedile posteriore dell'auto un sabato pomeriggio. "La gente camminava verso il campo da calcio alla fine della strada. Pensavano: 'Cosa stanno facendo questi due?'".

Cinquanta sfumature di grigio: sotto la trilogia niente

La serie di romanzi erotici firmati da E.L. James ha dato all'autrice un'immensa notorietà, ispirando molti prodotti nel corso degli anni, incluso un giocattolo erotico che lei stessa possiede. E ha creato una situazione piuttosto esilarante (e forse imbarazzante) per la madre di due figli.

"Mio figlio una volta ha chiesto di togliere i giocattoli sessuali dal tavolo perché il suo insegnante di chimica stava arrivando", ha detto James a TODAY.com.

Per quanto riguarda il marito Leonard, legge tutti gli scritti di sua moglie e, secondo lei, in realtà "scrive molto meglio di me. Ogni volta che ho finito un capitolo glielo passo e lui me lo corregge, mi suggerisce anche varie idee che non sempre utilizzo".