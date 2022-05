Cinquanta sfumature di grigio, Samara Weaving: i suoi genitori l'hanno aiutata con la sua audizione

I genitori di Samara Weaving hanno aiutato l'attrice con la sua audizione per Cinquanta sfumature di grigio: la star è tornata a parlarne durante un episodio del Late Night with Seth Meyers.

Samara Weaving, durante una recente intervista di Seth Meyers, ha parlato della volta in cui i suoi genitori la aiutarono a realizzare la sua audizione al fine di entrare a far parte del cast di Cinquanta sfumature di grigio: inutile dire che il suo racconto sia a dir poco esilarante.

La Weaving ha esordito dicendo: "Ricordo di aver detto a mia madre: 'Per favore, ti dispiace... guarda il muro, non guardare me... leggi queste battute sporche e io farò del mio meglio'. Lei non ci riusciva, ho dovuto licenziarla e chiedere aiuto a papà. Quella è stata la parte peggiore perché ha iniziato a piacergli..."

In passato la star aveva spiegato di essere stata costretta a filmare la sua audizione da una remota città dell'Australia: "Ho dovuto fare un auto-registrazione di una scena molto esplicita in cui due donne parlano di fare sesso con uomini. Stavo in una piccola città dell'Australia con i miei genitori, quindi ho dovuto chiedere loro di leggere la sequenza con me."

Samara Weaving ha concluso dicendo: "Era così imbarazzante e mia madre non riusciva a farlo. Mio padre, invece, diceva: 'Dai, su, avanti, facciamolo'... recitava, ci dava proprio dentro... è stato imbarazzante. Dovevo dirgli cose tipo: 'No, leggi solo le battute. Non stabilire un contatto visivo con me, per favore papà', e alla fine non ho ottenuto il ruolo."