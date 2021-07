Cinquanta Sfumature di Grigio, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video mette a disposizione a partire da oggi 1 luglio 2021 in streaming per tutti gli utenti il film campione d'incassi del 2015 tratto dal best seller di EL James.

Campione d'incassi nel 2015, Cinquanta sfumature di grigio è la pellicola disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 luglio 2021. Pronti alla più chiacchierata e discussa serie di film degli ultimi anni?

Anastasia Steele è una giovane e timida studentessa che per un caso fortuito conosce il miliardario Christian Grey. Tra i due scatta un'attrazione quasi irresistibile ma le loro differenze caratteriali e i non convenzionali gusti sessuali di lui causano problemi alla relazione. Christian è un uomo tormentato con un ossessivo bisogno del controllo; Anastasia deve decidere se il suo amore è abbastanza forte da accettare o meno tutte le sue perversioni.

Jamie Dornan e Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

Diretta da Sam Taylor-Johnson, la pellicola che vede protagonisti la figlia di Melanie Griffith Dakota Johnson e l'irlandese Jamie Dornan, è l'adattamento cinematografico del primo capitolo dalla trilogia erotica best-seller di E.L. James, capace di superare abbondantemente i 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La colonna sonora del film è intitolata Love me like you do ed è cantata dall'artista inglese Ellie Goulding: il brano ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti su iTunes in 33 paesi nel 2015.

Cinquanta sfumature di grigio è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.