Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan "a disagio" nel ruolo di Christian Grey

Anche se Jamie Dornan sarà probabilmente sempre ricordato come Christian Grey, l'uomo d'affari di Cinquanta sfumature di grigio, in un'intervista l'attore ha parlato di quanto si sia sentito a disagio interpretando il ruolo che l'ha reso celebre in tutto il mondo.

Jamie Dornan e Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

Da più di due anni ormai il 38enne si è allontanato dal franchise e sta esplorando nuovi ruoli che mettono alla prova i suoi talenti e la percezione dell'attore da parte del pubblico. Uno di questi progetti è Wild Mountain Thyme, in cui l'attore irlandese interpreta un contadino solitario e socialmente goffo al fianco di Emily Blunt.

Parlando con Entertainment Weekly, l'attore ha ammesso di trovare difficile, a volte, relazionarsi ed entrare nello spazio mentale di Christian Grey, che è noto per essere molto sicuro di sé, aggressivo e desideroso di avere il controllo. "Non è piacevole passare quattro anni nella sua testa" ha detto l'attore, anche se sembra che non si sia mai arreso alla psiche di Christian.

Cinquanta sfumature di grigio: Jamie Dornan al volante nella prima immagine del film

"Il protagonista di Wild Mountain Thyme è molto più vicino a me di Christian Grey. Spesso, se devo essere onesto, mi sentivo piuttosto a disagio interpretando Grey. Mi sentivo come se fosse molto lontano da me e, a volte, ho lottato contro di lui. Con Anthony invece la musica è cambiata molto, lo percepivo come qualcuno a cui volevo essere vicino. Non c'era distanza lì... È bello sapere che puoi interpretare un ruolo romantico che è molto diverso dal ruolo romantico più noto che hai interpretato." Ha dichiarato Dornan.