CineVillage Talenti 2020: tante sorprese per l'ultima settimana di agosto

Tante sorprese in programma al CineVillage Talenti 2020 per l'ultima settimana di agosto, tanto cinema italiano e tante proiezioni e incontri.

La settimana si apre con due film premiati durante l'edizione 2020 dei David di Donatello. Il primo, che sarà proiettato questa sera, è L'uomo del labirinto, di Donato Carrisi, vincitore del David Giovani.

Martedì 25 agosto sarà la volta di un film di e con Marco D'Amore, L'Immortale, premiato con il David di Donatello al migliore regista esordiente.

Mercoledì 26 agosto, dopo il grande successo di pubblico ottenuto in occasione della prima proiezione, tornerà in arena Gli anni più belli di Gabriele Muccino, la sera successiva, invece, si potrà assistere alla proiezione della commedia di Nicolas Bedos La belle époque.

Il fine settimana sarà animato da due eventi che prevedono l'incontro con i protagonisti dei film in cartellone. Venerdì 28 agosto saranno sul palco del CineVillage Talenti Matteo Garrone, Nunzia De Stefano e Virginia Apicella per introdurre al pubblico il film, diretto da Nunzia De Stefano, Nevia.

Sabato 29 agosto ci sarà l'incontro con il Regista Riccardo Milani e Paola Cortellesi, protagonista del film Ma cosa ci dice il cervello, che introdurranno la pellicola prima della proiezione.

Quest'anno il Progetto CineVillage Talenti si avvale della collaborazione dell'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello, nell'ambito dell'iniziativa nazionale Moviement Village, per il rilancio del Cinema.

In occasione della proiezione di film candidati e premiati all'ultima edizione dei Premi David di Donatello, il pubblico potrà assistere alla visione di contributi originali in cui i candidati e i vincitori si raccontano in esclusiva (pillole storie, interviste e video selfie).

Il Progetto CineVillage Talenti è risultato vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

Per rendere ancora più fruibili i servizi in loco, sono stati creati stand commerciali ed espositivi, oltre ad un'area di Food & Beverage, che accompagneranno gli ospiti e gli spettatori del villaggio, dando l'opportunità non solo di vivere un momento di condivisione e relax, ma anche di rilanciare il sistema economico del territorio, in questo particolare momento storico.

INFORMAZIONI UTILI:

Indirizzo Parco Talenti: Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo Ojetti

Biglietti: Intero: 6 euro; Ridotto: 5,50; Online: 5 euro

Abbonamenti: 10 ingressi: 35 euro; 5 ingressi: 22 euro

Sito web: www.cinevillageroma.it email: info@cinevillageroma.it

CONVENZIONI:

Bibliocard

Abbonati Metrebus e Possessori BIT vidimati in giornata

FAI

INTERCLUB

Per i titolari della LAZIO YOUTH CARD, il prezzo del biglietto sarà di 5 euro (ad esclusione di eventi e anteprime). Gli utenti potranno usufruire di tale agevolazione mostrando direttamente alla cassa la schermata con i dati della tessera o acquistare il biglietto online.