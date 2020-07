CineVillage Talenti 2020: la seconda edizione al via dal 23 luglio

Tutto pronto per il CineVillage Parco Talenti 2020 che si svolgerà dal 23 luglio a fine Settembre, in uno scenario naturalistico immerso in una zona residenziale della città di Roma, con attività per tutta la famiglia. In un anno particolarmente difficile per l'intero settore cinematografico, ANEC-AGIS torna ad organizzare con ancora più energia questo suo progetto di Cinema sotto le stelle, tra cultura e intrattenimento. Un Progetto realizzato grazie al contributo di Roma Capitale e Regione Lazio, con il sostegno della Camera di Commercio di Roma.

Odio l'estate: una foto dei protagonisti del film

Il CineVillage Parco Talenti 2020 si configura come uno spazio polivalente dentro cui far convivere proiezioni cinematografiche, incontri letterari, sport, scienza, stand commerciali, food & bevarage.

L'intento principale è quello di riavvicinare il pubblico alla visione del film su grande schermo e alla frequentazione della Sala, nel rispetto delle norme di sicurezza, per riportare al centro quel senso di socialità che nasce dall'incontro e confronto con gli altri.

Diverse serate saranno anticipate, infatti, da dibattiti, incontri ed interviste ai protagonisti della settima arte, come attori, registi e maestranze del Cinema, che racconteranno gli aneddoti e i segreti che si celano dietro la realizzazione di una grande opera, come quella filmica.

La programmazione di quest'anno inizia giovedì 23 Luglio, con la proiezione del film Odio l'estate, di Massimo Venier, con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo.

Ennio Morricone durante un concerto

Venerdì 24 Luglio, invece, la serata è dedicata al grande Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, pluripremiato compositore di tante fra le più emozionanti musiche del Cinema italiano. Ed è proprio in onore di questo speciale connubio tra Cinema e Musica, che interverrà venerdì 24 Luglio, il regista e attore Carlo Verdone, alle ore 20:45, per presentare insieme all'Assessore alla Cultura del III Municipio, Christian Raimo, il suo film, ormai divenuto un cult, Un sacco bello, le cui musiche sono state scritte dal Maestro Morricone.

Un sacco bello: Carlo Verdone, evento speciale al Palo della Morte

Tra gli Eventi Speciali, lunedì 27 Luglio si terrà la proiezione del film Il Regno, esordio alla regia di un lungometraggio di Francesco Fanuele, anticipata da un dibattito insieme al regista e agli attori Silvia d'Amico e Fotinì Peluso.

Martedì 28 Luglio sarà la volta del regista Gabriele Muccino, che salirà sul palco del CineVillage Talenti 2020 insieme all'attore Francesco Centorame, per salutare il pubblico ed introdurre il film Gli anni più belli, che racconta la vita di quattro amici nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi.

A seguire, Mercoledì 29 Luglio interverrà il regista del documentario vincitore dei David di Donatello 2020, Agostino Ferrente, che con Selfie, sulla lotta alla camorra, ha voluto ritrarre una frazione di realtà che in Italia rimane spesso celata.

Matteo Garrone e Roberto Benigni, regista e interprete di Pinocchio

Il fitto programma prosegue con un altro grande regista cinematografico che ci ha regalato quest'anno la versione filmica di una delle favole più amate: Pinocchio. Sarà proprio Matteo Garrone, ad introdurre il film giovedì 30 Luglio, in un dibattito che si preannuncia interessante, insieme al giornalista e Presidente del SNCCI (Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani), Franco Montini.

Infine, per concludere la prima settimana di grandi Eventi Speciali, l'intervento di un regista tra i più anticonformisti che l'Italia possa vantare: Marco Bellocchio sarà ospite e incontrerà il pubblico, insieme alla montatrice Francesca Calvelli, venerdì 31 Luglio per introdurre il film vincitore di sei David di Donatello, Il traditore.

Quest'anno il Progetto CineVillage Talenti si avvale della collaborazione dell'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Moviement Village", per il rilancio del Cinema. In occasione della proiezione di film candidati e premiati all'ultima edizione dei Premi David di Donatello, il pubblico potrà assistere alla visione di contributi originali in cui i candidati e i vincitori si raccontano in esclusiva (pillole storie, interviste e video selfie).

Al Calendario delle proiezioni cinematografiche si affiancano altre attività culturali e sociali: la sezione Libri in movimento, coordinata da Claudio Giustini e dedicata agli incontri con gli Autori, in collaborazione con AIE, ALI e CEPELL.

Torna a grande richiesta anche quest'anno il Villaggio della scienza, in collaborazione con Scienzainsieme, iniziativa nazionale di divulgazione scientifica dei principali Enti di ricerca italiani: CNR, CINECA, ENEA, INAF, INGV, ISPRA e le Università di Roma e del Lazio: SAPIENZA, UNITOV Tor Vergata, UNITUS (Viterbo) e UNINETTUNO, Università telematica.

Gli anni più belli: Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino in una scena del film

Per il terzo anno consecutivo, il CONI Lazio sarà presente all'interno della rassegna estiva CineVillage Talenti 2020. Dopo l'esperienza del 2018 in Piazza Vittorio e quella del 2019 a Talenti, anche quest'anno, grazie a Coni e Regione, compagni di sport, i cittadini avranno l'occasione di praticare gratuitamente alcune discipline sportive nel villaggio allestito a Parco Talenti. A partire da venerdì 31 luglio, durante i weekend, ci sarà la possibilità per tutti di divertirsi nelle postazioni sportive, dove istruttori qualificati di Federazioni e Enti di promozione sportiva saranno a disposizione dei cittadini per fare sport in sicurezza. Per tutta la durata della rassegna, lo sport sarà dunque un compagno di viaggio che animerà il villaggio prima, durante e dopo le proiezioni.

Carlo Verdone accanto a Nello Appodia in Un sacco bello

Per rendere ancora più fruibili i servizi in loco, sono stati creati stand commerciali ed espositivi, oltre ad un'area di Food & Beverage, che accompagneranno gli ospiti e gli spettatori del villaggio, dando l'opportunità non solo di vivere un momento di condivisione e relax, ma anche di rilanciare il sistema economico del territorio, in questo particolare momento storico.

Il Progetto "CineVillage Talenti" è risultato vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale. L'evento è organizzato da AGIS Lazio Srl, in collaborazione con ANEC Lazio, e patrocinato da Confcommercio, il Municipio Roma III, in collaborazione con CONI Lazio e con il supporto di CNB Comunicazione e Impreme Spa.

Si ringraziano i Media Partner di questa edizione: l'Agenzia di Stampa DIRE, LEGGO, Dimensione Suono Soft, Movieplayer.it e Cinecorriere.it.