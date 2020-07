Cinevillage Talenti 2020: tutti gli ospiti della manifestazione

Il CineVillage Talenti 2020 ha aperto le danze il 23 luglio in uno scenario naturalistico immerso in una zona residenziale della città di Roma e ha già portato sul palco i primi ospiti acclamati, tra cui Carlo Verdone: ma scopriamoli tutti!

Il Regno: Stefano Fresi in un'immagine

Dopo il grande successo a seguito dell'intervento di Aldo, Giovanni e Giacomo e Carlo Verdone (evento andato in sold-out ufficiale!), arrivano tanti altri volti del cinema e della televisione. Lunedì 27 luglio alle ore 20:30 saliranno sul palco il regista Francesco Fanuele e gli interpreti Fotinì Peluso e Silvia D'Amico per presentare Il Regno, la commedia arrivata il mese scorso in streaming con Stefano Fresi e Max Tortora: dopo essere stato rinnegato dal padre più di trent'anni fa, Giacomo viene invitato dall'avvocato Bartolomeo Sanna al funerale dell'odiato genitore. L'uomo si reca al cancello della sua vecchia dimora e nota con stupore che l'avvocato lo è andato a prendere in carrozza. per poi scoprire di aver ereditato il Regno del padre.

Gabriele Muccino e Gli anni più belli: "Nel film c'è tanto di me attraverso 40 anni di storia di questo paese"

Martedì 28 luglio, sempre alle 20:30, ospite d'eccezione Gabriele Muccino insieme a uno degli interpreti di SKAM Italia Francesco Centorame per presentare Gli anni più belli, la pellicola di successo con Favino, Rossi Stuart, Santamaria, la Ramazzotti ed Emma Marrone che è tornata proprio settimana scorsa nelle sale italiane ed è subito schizzata nuovamente al primo posto degli incassi nazionali. Il 29 luglio alle 20:30 è tempo di Selfie, presentato dal regista Agostino Ferrente: l'acclamato documentario è un ritratto di due adolescenti del rione Traiano di Napoli che ritraggono se stessi e ciò che li circonda con l'aiuto dei loro smartphone. Da non perdere.

Pinocchio: Alida Baldari Calabria con Federico Ielapi in una scena del film

Il 30 luglio alle 20:30 sale sul palco Matteo Garrone per presentare la proiezione di Pinocchio: il nuovo adattamento vede sul grande schermo il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto ed il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia, un'avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini.

Il 31 luglio alle 20:30 arrivano invece Marco Bellocchio e la montatrice Francesca Calvelli per presentare al pubblico romano Il traditore, l'acclamato e pluripremiato film col poliedrico Pierfrancesco Favino. Ispirato a fatti di cronaca vera occorsi durante gli anni '80, dopo l'arresto di Tommaso Buscetta, detto Don Masino. Buscetta iniziò da giovanissimo attività illegali legate al mercato nero che gli diedero subito una certa notorietà, nonostante fosse ancora un adolescente. In seguito, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cominciò la sua affiliazione con il crimine organizzato della Sicilia, con la cosca mafiosa di Porta Nuova.

In un anno particolarmente difficile per l'intero settore cinematografico, ANEC-AGIS torna ad organizzare con ancora più energia questo suo progetto di Cinema sotto le stelle, tra cultura e intrattenimento. L'intento principale è quello di riavvicinare il pubblico alla visione del film su grande schermo e alla frequentazione della sala, nel rispetto delle norme di sicurezza, e soprattutto diverse serate saranno anticipate da dibattiti, incontri ed interviste ai protagonisti della settima arte, come attori, registi e maestranze del Cinema, che racconteranno gli aneddoti e i segreti che si celano dietro la realizzazione di una grande opera, come quella filmica.