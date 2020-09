CineVillage Talenti 2020: comici, libri e proiezioni di film nella prima settimana di settembre

Nuove sorprese nella programmazione di CineVillage Talenti 2020 per la prima settimana di settembre con nuovi spazi dedicati ai comici, ai libri e alle proiezioni di film italiani ed internazionali.

Comicità, Libri, Scienza, Sport, Cinema, incontri con autori, registi, ricercatori e attori comici. Questa l'offerta variegata del CineVillage Talenti, a partire da giovedì 3 settembre. Alle 19.00 di domani, alla Terrazza dei Talenti, all'interno del Cinevillage, ci sarà il primo appuntamento con la rassegna letteraria LIBRI IN MOVIMENTO, Cristian Raimo modera la presentazione del libro "Il Preside" di Marco Lodoli. Nell'opera ci si chiede: cosa succede quando a tenere in ostaggio una scuola non sono gli studenti in autogestione ma un preside che si è barricato dentro? E chi è questo preside? Nella tensione dell'assedio, si dipana la storia concreta e metafisica di un antieroe dei nostri tempi: un uomo che non si arrende all'insensatezza della vita e che un attimo prima della fine, spera, forse, di imparare l'ultima lezione.

Il secondo appuntamento con LIBRI IN MOVIMENTO è previsto per sabato 5 settembre. Il lockdown vi ha allontanato dal vostro amore o ha rafforzato la vostra unione? Questo ed altri quesiti si ritrovano nelle storie raccontate da Alice Avila che, insieme alla scrittrice e filosofa Ilaria Gaspari, racconterà il suo "Amori in quarantena" sulla Terrazza dei Talenti del Cinevillage. L'ingresso è gratuito per tutti gli incontri di LIBRI IN MOVIMENTO.

Favolacce: una scena del film

Giovedì saliranno sul palco dell'arena del CineVillage due registi molto acclamati sia dalla critica che dal pubblico, Fabio D'Innocenzo e Damiano D'Innocenzo che, alle 20.30, racconteranno al pubblico Favolacce: una storia nera ma reale che vede coinvolte famiglie della periferia meridionale di Roma che sembrano normali e felici ma, in fin dei conti, ognuna nasconde piccole verità poco piacevoli.

Venerdì 4 alle ore 19.00 tornano le collaudate NOTTI DI SCIENZA, a cura del progetto NET, con un tema molto interessante, quello del "Rapporto tra Scienza e Intrattenimento". Un dialogo divertente e coinvolgente con i giovani ricercatori Mattea Castrovilli e Daniele Catone del Cnr-Ism. Modera Marco Gisotti, giornalista divulgatore. Presenta Claudia Ceccarelli, coordinatrice del progetto NET.

Una nuova rassegna è pronta per gli spettatori del CineVillage Talenti: I VENERDì COMICI AL CINEVILLAGE, partirà venerdì 4 settembre, alle 22.30. Dopo le NOTTI DI SCIENZA e la proiezione del film Un giorno di pioggia a New York. L'appuntamento con i comici sarà fisso: ogni venerdì di settembre, dopo la proiezione del film, ci sarà uno spettacolo di cabaret. Per questa prima data è prevista l'esibizione di Marco Capretti, noto al grande pubblico per la partecipazione a tutte le edizioni di Made in Sud. Tra i suoi personaggi comici: il fidanzato "preoccupatissimo" con i suoi monologhi sulla vita di coppia e l'uomo del web con il tormentone "stanno in mezzo a noi". Lo spettacolo che va in scena al CineVillage si chiama proprio come uno dei suoi fortunati tormentoni: "Stanno in mezzo a noi". Nello spettacolo si rincorrono esperienze personali che risultano comuni a tutti, si entra nel racconto come se ognuno fosse il protagonista della vicenda. Ecco come sdrammatizzare il quotidiano ridendoci su.

Venerdì 4 e Sabato 5, a partire dalle 19.00 fino a tarda sera, al Villaggio dello Sport del Coni Lazio, ci sarà la possibilità di utilizzare la postazione per i calci di rigore, i simulatori di canottaggio, le postazioni per gli scacchi e il tennistavolo.

Ricordiamo che l'orario di proiezione dei film è stato anticipato alle 20.30 e che sono previsti: Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, giovdì 3; Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen venerdì 4; La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek sabato5; Hammamet di Gianni Amelio, domenica 6.

Per rendere ancora più fruibili i servizi in loco, sono stati creati stand commerciali ed espositivi, oltre ad un'area di Food & Beverage, che accompagneranno gli ospiti e gli spettatori del villaggio, dando l'opportunità non solo di vivere un momento di condivisione e relax, ma anche di rilanciare il sistema economico del territorio, in questo particolare momento storico.

INFORMAZIONI UTILI:

Indirizzo Parco Talenti: Via Arrigo Cajumi angolo via Ugo Ojetti

Biglietti: Intero: 6 euro; Ridotto: 5,50; Online: 5 euro

Abbonamenti: 10 ingressi: 35 euro; 5 ingressi: 22 euro

Sito web: www.cinevillageroma.it email: info@cinevillageroma.it

CONVENZIONI:

Bibliocard Abbonati Metrebus e Possessori BIT vidimati in giornata FAI INTERCLUB

Per i titolari della LAZIO YOUTH CARD, il prezzo del biglietto sarà di 5 euro (ad esclusione di eventi e anteprime). Gli utenti potranno usufruire di tale agevolazione mostrando direttamente alla cassa la schermata con i dati della tessera o acquistare il biglietto online.