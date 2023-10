James Franco nel cast della serie tv Karantina

Dopo un periodo in cui si è tenuto lontano da Hollywood, James Franco sta lentamente tornando al lavoro e prossimamente sarà il protagonista della nuova serie intitolata Karantina, dall'autore di Shades of Blue, Adi Hasak.

Con questo nuovo progetto, Hasak spera di cambiare il mondo del crime drama, "un po' come fatto da Fauda per Israele e da Squid Game per la Corea".

Il protagonista dello show sarà Yaqoub Al Farhan nel ruolo di Dahab, un uomo che viene rilasciato dalla prigione e promette alla moglie paraplegica e alla figlia adolescente che non tornerà mai più nel mondo della criminalità. Trova così lavoro come badante per anziani, ma quando il costoso violino di sua figlia viene distrutto da una banda che vuole sfrattare la sua famiglia e gentrificare la loro zona, la vita di Dahab viene stravolta mentre tenta di raccogliere abbastanza soldi per comprare un nuovo violino alla figlia.

Nel cast anche Al Farhan, Reham Alkassar, Yasmina El Abd, Cynthia Khalifeh, Nicolas Mouawad e Earl Cave.

James Franco a Napoli, l'attore reciterà nel nuovo film di Claudio Giovannesi

Una storia universale

"I temi sono così universali quando si pensa alla gentrificazione e a un padre che vive in fondo alla scala sociale", ha dichiarato Hasak. "Quindi questo è uno show per famiglie".

Hasak ha detto di essere stato ispirato dal lavoro della regista di Cafarnao Nadine Labaki, la prima regista araba donna ad essere nominata per un Oscar: "Sono stato ispirato dai suoi film libanesi nello stile del neorealismo italiano che non condiscendono ma offrono una prospettiva realistica e sincera dei poveri lavoratori".

Per Franco si tratta di un ritorno al piccolo schermo dopo 22.11.63. L'attore aveva anche recitato nella serie cult Freaks and Geeks, durata una sola stagione.