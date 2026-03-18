Cinecittà World riapre nel segno di Bud Spencer

Il tributo a Bud Spencer tra le principali novità di Cinecittà World, parco tematico romano meta dei cinefili più accaniti che, a partire dal 21 marzo, troveranno pane per i loro denti. In occasione del decimo anniversario della morte del divo degli spaghetti western, il napoletano Carlo Pedersoli, il parco lo ricorderà adeguatamente con l'appoggio della famiglia.

Quali sono le novità della nuova stagione di Cinecittà World?

Da sabato 21 marzo fino al 6 gennaio 2027, il Parco divertimenti della Capitale tornerà ad accogliere grandi e piccini proponendo ben 40 attrazioni, 6 aree tematiche ispirate al grande schermo e 6 nuovi show dal vivo.

Tra le nuovi attrazioni che gli spettatori troveranno si segnala lo stunt show Motori Ciak Azione!, che rilegge le acrobazie più celebri omaggiando, al tempo stesso, la commedia all'italiana. Per gli amanti del selvaggio west segnaliamo La leggenda di Dustyn Town, che propone duelli spettacolari, sparatorie coreografate e numeri musicali cantati dal vivo.

Queste attrazioni si uniscono a "classici" come il set di Gangs of New York, l'area fantascientifica di Spaceland, che porta il pubblico a bordo del roller coaster Altair con lesue dieci inversioni a testa in giù, per non parlare di Volarium, unico cinema volante in Italia, con cui si sorvola la Firenze del Rinascimento con Leonardo da Vinci. E tra Inferno, la montagna russa indoor, i dinosauri di Jurassic War e Aktium, che propone un "tuffo" nell'antica Roma, le emozioni non mancheranno.

L'omaggio a Bud Spencer: quando arriverà a Cinecittà World

Dal 26 al 28 giugno Cinecittà World ricorderà il mitico Bud Spencer attraverso il Bud Spencer Tribute - 10 anni senza Bud, organizzato in collaborazione con Giuseppe Pedersoli e con gli organizzatori tedeschi dello Spencer Hill Festival, l'interprete di Altrimenti ci arrabbiamo, Poliziotto Superpiù e Bomber verrà ricordato con una tre giorni di show, stunt ed esposizioni di oggetti di scena, tra cui le leggendarie auto comparse nei suoi film.

Giuseppe Pedersoli, figlio di Carlo, insieme a David Tommaso e agli stuntmen dello SpencerHill Festival

Culmine dell'evento sarà il concerto degli Oliver Onions, autori delle celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, insieme alla Dune Buggy Band e al Bud Spencer Heart Chor di Monaco. Durante l'evento, in scena tanti spettacoli, tra cui la prima mondiale dello show western Lo chiamavano Gentleman, insieme ai Police Car Stunts in puro stile Bud Spencer, il wrestling show Slap Mania e il Wild West Knife Throwing Show di Trinity Marcel.

"Abbiamo scelto di celebrare nostro padre, a dieci anni dalla sua scomparsa, a Cinecittà World" ha spiegato lo sceneggiatore e produttore Giuseppe Pedersoli. "È un luogo simbolico che racconta il cinema in ogni suo aspetto e racchiude tutti gli elementi per intrattenere le famiglie in un lungo fine settimana nel ricordo di Bud Spencer che, proprio qui ha interpretato alcune delle scene più iconiche della sua carriera. Con gli amici tedeschi dello Spencer Hill Festival abbiamo scelto di portare per la prima volta nella Capitale il Bud Spencer Tribute per celebrare papà insieme a migliaia di fan italiani e internazionali".

Tra gli altri appuntamenti in calendario per il 2026 segnaliamo Experience K-pop, il nuovo evento dedicato all'universo pop coreano (11.04), e il Roma Comics (13 - 14 giugno). Il 3 aprile, in occasione del lungo weekend di Pasqua, torna Roma World, riaprirà i battenti il parco tematico dell'Antica Roma seguito, il 30 maggio , da Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World. Per i più piccoli l'appuntamento è al Luneur Park che, dal 28 marzo, e per tutto il weekend pasquale, organizza una speciale caccia alle uova. Dal 6 giugno aprirà anche la Splash Zone, per rinfrescarsi durante l'estate.