Cime Tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi uscirà nel week end più romantico del 2026

L'adattamento di Cime Tempestose di Warner Bros Motion Pictures Group e MRC, firmato dalla regista premio Oscar Emerald Fennell, arriverà nelle sale il 13 febbraio 2026.

La produzione LuckyChap basata sul romanzo di Emily Brontë, che vedrà nel cast Margot Robbie e Jacob Elordi, è ovviamente destinato ad un pubblico per lo più femminile che andrà in sala nel periodo più romantico dell'anno. Nello stesso del 2026 sarà la volta di un altro film al femminile, il lungometraggio della Universal tratto dal romanzo di Colleen Hoover, Reminders of Him.

La Sony ha in cantiere anche il film d'animazione Goat di Tyree Dillihay. In Cime Tempestose, Margot Robbie interpreterà Catherine Earnshaw, mentre Jacob Elordi vestirà i panni di Heathcliff. La Fennell ha adattato il romanzo del 1847 e sta preparando le riprese nel Regno Unito all'inizio del prossimo anno. La storia originale segue due famiglie, gli Earnshaw e i Linton, e il turbolento rapporto che hanno con il figlio adottivo degli Earnshaw, Heathcliff. Al momento non sono noti i dettagli della trama della versione di Fennell.

Cime Tempestose: uscita e cast del film

Come ha riferito Deadline, la Warner Bros ha strappato il progetto a Netflix e Amazon in una feroce guerra di offerte per i diritti del romanzo. Emerald Fennell e Margot Robbie volevano un'uscita nelle sale con un'adeguata spesa per la campagna pubblicitaria e la Warner Bros si è aggiudicata il progetto con un'acquisizione di 75 milioni di dollari, inferiore all'offerta massima di 150 milioni di dollari di Netflix.

Gli attori che parteciperanno a questo nuovo adattamento di Cime Tempestose, riceveranno un compenso adeguato legato al successo del film al botteghino. In origine, sembrerebbe che l'idea originale per che Cime Tempestose era quella che il film avrebbe fatto parte di una nuova formula sperimentale di back-end di Netflix, in base alla quale i gli attori avrebbero ricevuto dei bonus in base al successo del film sul servizio in streaming.

La Warner Bros. oltre al film diretto dalla Fannell, ha altre pellicole in programma, tra le quali ha recentemente aggiunto nel 2026 Clayface dei DC Studios, in una delle fasce che portano più incassi solitamente negli Stati Uniti, ovvero quella post-Labor Day, l'11 settembre.