Cielo inaugura “Monster Night”, un programma di film dedicati a creature feroci, compresa una prima visione

Dal 12 al 26 giugno, ogni giovedì alle 21:15, Cielo spalanca le porte a un trittico di film dove istinto e terrore si fondono in un'esplosione di creature selvagge e situazioni al limite. Si parte con Nicolas Cage in versione cacciatore, si passa per un alligatore sotto metanfetamina, e si chiude con un leone a zonzo per Amsterdam.

"Monster Night" su Cielo: tre giovedì con bestie fuori controllo e umani in trappola

A partire da stasera, 12 giugno, il palinsesto di Cielo si trasforma in una vera e propria riserva di caccia cinematografica. "Monster Night" è il nome del ciclo che, per tre giovedì consecutivi, ci accompagna in un safari surreale tra giungle d'asfalto, paludi allucinate e gabbie galleggianti. Alle 21:15, appuntamento fisso per chi ama creature feroci, atmosfere da survival movie e tensione a palate. La rassegna inaugura con Primal (2019), pellicola diretta da Nick Powell e sorretta dal carisma spigoloso di Nicolas Cage, nei panni di Frank Walsh, cacciatore di animali esotici. A bordo di una nave cargo in viaggio verso gli Stati Uniti, Frank si ritrova coinvolto in una partita mortale quando un assassino viene trasferito sullo stesso convoglio, in compagnia di belve poco inclini alla quiete. Il risultato è una miscela esplosiva tra Con Air e Predator, compressa nello spazio chiuso e claustrofobico di un'imbarcazione dove la legge del più forte è l'unica in vigore.

Una scena di Primal

Sette giorni dopo, giovedì 19 giugno, l'atmosfera si fa ancora più folle - e volutamente trash - con Methgator (2024), diretto da Christopher Ray e in prima visione assoluta. Se già il titolo sembra uscito da una partita a carte tra Tarantino e i fratelli Zucker, la trama non delude: nel sud della Florida, un carico di metanfetamina finisce in una palude. A ingerirlo è un alligatore, che da rettile impassibile si trasforma in mostro psicotropo fuori controllo. Il film, tra esagerazione pulp e humor da B-movie anni '80, è un inno alla demenzialità fatta bene, di quella che si prende sul serio il giusto e diverte moltissimo.

La chiusura della rassegna è affidata a un leone - letteralmente. Il 26 giugno va in onda [FILM=/film/prey-la-preda_52659/]Prey - La preda/FILM, firmato da Dick Maas, regista olandese che gioca a mescolare la tensione urbana con il brivido animale. Siamo ad Amsterdam, dove un esemplare di leone scappa dallo zoo e inizia a fare vittime in pieno centro cittadino. Una premessa che sembra quasi satirica, ma che si trasforma in un thriller serrato e ben costruito. Protagonista è Lizzy, veterinaria esperta in comportamento animale, incaricata di fermare il predatore prima che la città si trasformi in una savana insanguinata. Il film alterna sequenze action a riflessioni implicite sul rapporto tra metropoli e natura selvaggia, in un crescendo di caos e artigli.

"Monster Night" è insomma un piccolo festival del brivido animale, dove l'elemento predatorio viene usato come lente per mettere alla prova l'umanità dei protagonisti. Tra deliri grotteschi e corse contro il tempo, il ciclo di Cielo promette tre serate bestiali. E non è un modo di dire.