Ciao Darwin 8: la terza puntata del 2019 stasera su Canale5

Ciao Darwin 8, l'edizione 2019 dello storico game show, torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la terza puntata del 2019. Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dopo aver alzato un polverone con il precedente appuntamento che vedeva contrapposte le squadre Family Day e Gay Pride, riporteranno il varietà in acque meno burrascose con una sfida che già dal nome sembra tutta da ridere.

Ciao Darwin 2019, che ha come sottotitolo "Terre Desolate", dal romanzo omonimo di Stephen King, arriva da due puntate che, pur molto criticate, hanno fatto registrare ascolti altissimi e una grandissima attenzione sui social network, dove le immagini della seconda Madre Natura, Angelina Michelle, hanno letteralmente spopolato.

L'appuntamento di questa sera vedrà la sfida Cime contro Rape, con le solite due squadre a contendersi lo scettro. Ospiti e capitani saranno l'archeologo Roberto Broccoli e Carmen Di Pietro. I concorrenti dovranno dimostrare di possedere coraggio, intelligenza, simpatia e una serie di altre caratteristiche necessarie alla selezione "naturale" esibita nel corso della serata. Cosa sarà a determinare il vincitore? Alcune prove: la prova del coraggio, il faccia a faccia, fino al famoso gioco finale dei Cilindroni.

Dove vederlo: la terza puntata di Ciao Darwin 2019 sarà visibile stasera alle 21:25 su Canale5, per chi preferisce lo streaming l'appuntamento è in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito di Mediaset Play sarà inoltre possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show. Sarà possibile commentare in diretta la trasmissione sui canali social - pagine Facebook, Twitter e Instagram - ufficiali di Ciao Darwin 8.