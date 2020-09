Carmen Di Pietro: il video è sexy ma guardate con attenzione e provate a non ridere

Carmen Di Pietro ha sorpreso il web con un nuovo video sexy, ma sullo sfondo del video, riflesso in uno specchio si vede il figlio Alessandro che la riprende col telefono e le fa un gesto come a volerle dire "ma che combini?!". La showgirl è attivissima sul web dove quest'estate ha pubblicato numerosi scatti mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato a dispetto dei suoi 55 anni.

MA SCUSATE IL FIGLIO DIETRO CHE RIPRENDE pic.twitter.com/GPBcFwMwrw — Trash Italiano (@trash_italiano) September 18, 2020

È dura la vita dei millenium quando hai una madre che spopola sul web, ne sa qualcosa Alessandro, il figlio di Carmen Pietro che ha ripeso la showgirl mentre mostrava simpaticamente le sue grazie sul web. Carmen, sorridente come sempre, indossa un pantaloncino rosso e un toppino a strisce bianche e rosse che fatica a contenere le note forme dell'ex moglie di Sandro Paternostro. Nel video la showgirl si getta sul letto e muove con arte da pole girl il suo lato b, per poi rotolarsi. Riflesso nello specchio si vede il figlio che la sta riprendendo con il telefonino e con la mano libera mima il gesto come dire "Mamma, ma che stai combinando".

Il video è stato condiviso da numerosi utenti sui social, anche se molti hanno sottolineato che la clip non brillava per eleganza e sobrietà. Un utente ha scritto: "Ho visto porno iniziare in modo più sobrio ed elegante" mentre qualcun altro cogliendo lo spirito della showgirl potentina ha detto: "Dovrebbe farmi schifo ma non riesco a smettere di ridere scusate". Carmen Di Pietro manca da un pò di tempo dal piccolo schermo dove quest'anno ha partecipato al programma Resta a casa e vinci condotto da Costantino Della Gherardesca, lo scorso anno è stata la caposquadra nella terza puntata di Ciao Darwin 8.

Il figlio che si vede nel video è Alessandro Iannoni nato dalla relazione di Carmen Di Pietro con il suo compagno Giuseppe Iannoni dal quale ha avuto anche una figlia di nome Carmelina, i due si sono separati da qualche anno. Carmen Di Pietro salì agli onori della cronaca per il suo matrimonio con Sandro Paternostro, famosissimo corrispondente Rai da Londra sposato il 17 giugno 1998 dopo 5 anni di fidanzamento L'unione fu molto chiacchierata per l'enorme differenza di età: lui aveva 76 anni, lei 33.Il matrimonio fu contrastato dai figli che il giornalista aveva avuto con la prima moglie: Roberto e Alessandra hanno sempre sostenuto che la showgirl avesse circuito il padre.