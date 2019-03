Ciao Darwin 8, Madre Natura è Angelina Michelle: "Ho baciato una ragazza"

Angelina Michelle è Madre Natura nella seconda puntata di Ciao Darwin 2019: una cascata di riccioli rossi e un corpo mozzafiato per il nuovo appuntamento con il seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis.

Dopo la biondissima Ema Kovac, Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 8, stasera tocca dunque ad una rossa dagli occhi azzurri: Angelina Michelle è una modella di origine francese, alta 1.80, rossa e con gli occhi chiari che immancabilmente ha incantato il pubblico maschile al suo ingresso nello studio. Angelina è fidanzata con il modello Norman Theuerkorn e ha un profilo Instagram che conta 126mila follower e a giudicare dagli scatti, mette in luce la bellezza della modella con un tocco di magia. In molte foto infatti, Angelina appare quasi come un'incantevole creatura da fiaba, tra farfalle, fiori, specchi d'acqua. Una principessa che ogni tanto si materializza tra noi mortali per una pizza e che ogni tanto regala ai suoi follower qualche foto decisamente sexy o in lingerie.

Ho baciato una ragazza e mi è piaciuto

"È stato più facile di quanto mi aspettassi" - ha detto Angelina Michelle - "È il mio primo lavoro importante in televisione, sono stati molto gentili: ti supportano e ti capiscono. È stata una delle cose più belle successe nella mia vita" Per quanto riguarda le due squadre della seconda puntata, Family Day e Gay Pride, Angelina fa il tifo per la seconda: "Lavoro nella moda e molti dei miei amici sono gay. Sono le persone più dolci di sempre" Alla domanda "Qual è la cosa più strana che hai fatto" ha risposto infine: "Non sono una che fa cose strane: Ho derubato una banca. Ho baciato una ragazza e mi è piaciuto. Ecco perché tifo per i gay pride, sapete?" Potete vedere l'intervista completa su MediasetPlay.

Madre Natura cambierà ad ogni puntata di Ciao Darwin 8. Dopo Ema Kovac e Angelina Michelle arriveranno altre incredibili bellezze in bikini a fiori fino alla conclusione di questa edizione dello storico programma di Canale 5.

La seconda puntata di Ciao Darwin - Terre desolate andata in onda stasera era incentrata sulla sfida Family Day contro Gay Pride, che aveva già sollevato polemiche prima di andare in onda, quando se ne è parlato durante la presentazione della nuova stagione. Ospiti e capitani delle delle due squadre, erano Povia e Vladimir Luxuria. Sul sito di Mediaset è possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show.