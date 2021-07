Chucky: il trailer della serie horror verrà lanciato in anteprima al Comic-Con@Home

La prima mondiale del trailer della serie TV Chucky avverrà il 25 luglio durante un panel nel corso del Comic-Con@Home intitolato The Legacy of Chucky.

Il trailer dell'attesta serie horror Chucky sarà presentato in anteprima mondiale al Comic-Con@Home 2021. Il franchise slasher è stato lanciato nel 1988 con il film La bambola assassina, incentrato su una madre che regala al figlio una bambola "Good Guy" di nome Chucky, posseduta dallo spirito di un serial killer di nome Charles Lee Ray.

L'accoglienza al momento dell'uscita è stata controversa per via dei timori che avrebbe incitato alla violenza tra i bambini, ma presto La bambola assassina è diventato un enorme successo commerciale dando vita a sei sequel e un rebooot nel 2019 che hanno trasformato la malvagia bambola Chucky in un'icona dell'horror moderno. Nonostante la scarsa performance al botteghino del reboot, il creatore di Chucky Don Mancini ha sviluppato la nuova serie TV in arrivo su USA Network e SYFY questo autunno. A breve potremo goderci anche il trailer dello show, che verrà lanciato in anteprima nel corso del Comic-Con@Home in un panel intitolato The Legacy of Chucky, previsto per il 25 luglio alle 23: ora italiana.

Il panel della durata di un'ora accompagnerà i fan in un viaggio esclusivo attraverso la storia decennale del franchise con filmati dietro le quinte e interviste al cast. Star del franchise come Brad Dourif, che in origine aveva doppiato Chucky, e Jennifer Tilly torneranno per la serie TV ambientata in un'idilliaca cittadina americana che sprofonda in un caos omicida dopo che una vecchia bambola Chucky compare a un mercatino all'aperto della comunità.

Chucky è stata ideata dal creatore del franchise Don Mancini, che è anche showrunner e regista dell'episodio pilota e produttore esecutivo insieme al creatore di bambole David Kirschner e Nick Antosca tramite l'etichetta di produzione Eat the Cat. La serie segna la seconda collaborazione di Don Mancini con SYFY dopo aver lavorato come produttore nella serie antologica horror Channel Zero e aver scritto tre episodi.