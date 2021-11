Chucky: la serie horror rinnovata per la seconda stagione

La serie horror Chucky ottiene il rinnovo per la seconda stagione, Don Mancini celebra il successo dello show in onda su Syfy.

Chucky non ha ancora finito di terrorizzare Hackensack: Syfy e USA Network hanno rinnovato la serie horror per una seconda stagione che andrà in onda nel corso del 2022.

Chucky: il protagonista Zackary Arthur e la sua bambola assassina

"Siamo entusiasti di poter iniziare a tirare le fila di una seconda stagione di caos creato da Chucky", ha dichiarato il produttore esecutivo Don Mancini. "Grazie mille ai nostri partner di USA, Syfy e UCP per il loro incredibile supporto nel portare Chucky sul piccolo schermo, più grande che mai. E ai fan, Chucky invia i suoi eterni ringraziamenti e un messaggio: 'Non è finita, non è finita per niente. Fareste meglio a guardarti le spalle nel 2022!'".

Nella prosecuzione per il piccolo schermo del franchise horror La bambola assassina, la bambola indemoniata Good Guy mette gli occhi sulla nuova vittima, Jake (Zackary Arthur), che ha conosciuto Chucky dopo averlo trovato in un mercatino di quartiere. Ovviamente, in breve tempo i cadaveri cominciano ad accumularsi. Jake e i suoi amici dovranno darsi da fare per fermare la follia omicida del pupazzo.

25 migliori film e serie horror con case infestate e fantasmi

Su Syfy, Chucky è diventato la seconda serie più seguita nella fascia 18-49 dopo Resident Alien. Nella serie, la veterana del franchise Jennifer Tilly ha ripreso il ruolo di Tiffany Valentine, con lei Alex Vincent interpreta Andy Barclay e Christine Elise è Kyle. Nel cast anche Devon Sawa, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind e Björgvin Arnarson. Il doppiatore originale di Chucky Brad Dourif presta di nuovo la voce alla bambola demoniaca.