Chucky, la serie tv sulla bambola assassina tornerà per una terza stagione

Avete capito bene, Chucky tornerà ancora a terrorizzarci tutti: la serie tv sulla bambola assassina è stata rinnovata per una terza stagione da USA e SyFy.

Continuano le avventure dell'inquietante Chucky in tv, che si è visto rinnovare la serie a lui dedicata per un'ulteriore stagione in arrivo nel corso dell'anno.

Siamo dunque a quota tre stagioni per lo show in onda oltreoceano su USA Network e SyFy, come ha comunicato anche il creatore della serie Don Mancini.

"Il cast e la crew di Chucky vorrebbero ringraziare i fan e i critici per la loro travolgente entusiasmo nei confronti della seconda stagione, che siamo lieti di annunciare ha portato all'approvazione della produzione di un'ulteriore stagione" ha affermato Mancini, come riportato anche da Bloody Disgusting. "Questa notizia ha reso Chucky davvero felice. Un grazie speciale a Damballa perché altrimenti avere a che fare con Chucky sarebbe stato davvero impossibile. Altri ringraziamenti vanno ai nostri partner di SYFY, USA e UCP per averci aiutato a tener Chucky occupato. Ci vediamo nel 2023 per quella che Chucky stesso promette essere la sua stagione più spaventosa!".

Chucky: il motto del trailer della serie horror è "Uccidi o sarai ucciso"

Secondo voi cosa accadrà nella terza stagione di Chucky, e quanto ne resteremo terrorizzati e traumatizzati?