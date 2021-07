Chucky: il motto del trailer della serie horror è "Uccidi o sarai ucciso"

Chucky torna compiere un bagno di sangue nel trailer della serie Syfy/USA Network lanciato nel corso del panel del San Diego Comic-Con@Home.

Il trailer ci presenta Jake (Zackary Arthur) mentre fa la conoscenza della rossa bambola omicida in vendita in un mercatino di quartiere. Non ci vuole molto prima che il perfino giocattolo torni ai suoi vecchi trucchi lasciandosi dietro una scia di cadaveri. Ben presto Jake diventa un paria sociale, e ovunque vada, "sembra che la morte lo segua", come osserva un arguto agente di polizia. Il video deborda di armi affilate, battute incisive e persone terrorizzate che presto moriranno, mentre Chucky si imbarca in un'altra follia omicida.

Assenti dal primo trailer i veterani del franchise Jennifer Tilly, che tornerà nel ruolo di Tiffany Valentine, Alex Vincent, che sarà ancora Andy Barclay, e Christine Elise (Kyle). Nel cast di Chucky anche Devon Sawa, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind e Björgvin Arnarson. La voce originle di Chucky, Brad Dourif, tornerà a doppiare il bambolotto killer.

Don Mancini, creatore dell'originale La bambola assassina e autore di tutti e sei i sequel, è creatore, showrunner e produttore esecutivo del nuovo show.

La premiere di Chucky è fissata per il 12 ottobre su USA Network e Syfy.