Chucky - La Bambola Assassina, in arrivo una serie tv!

Chucky - La Bambola Assassina rientrerà in azione e questa volta sul piccolo schermo: Syfy ha infatti ottenuto i diritti per sviluppare una serie televisiva dedicata all'iconico personaggio del cinema horror.

Don Mancini, autore del franchise cinematografico, si occuperà della sceneggiatura e della produzione del progetto e ha dichiarato di aver trovato l'emittente giusta a cui affidare la storia che ha debuttato nelle sale nel 1988: "Lo show sarà un approccio fresco al franchise che ci permetterà di esplorare il personaggio di Chuck con una profondità che si può ottenere solamente con il format televisivo, mentre rimaniamo fedeli alla visione originale che ha terrorizzato gli spettatori per oltre tre decenni".

La storia del giocattolo posseduto dall'anima del serial killer Charles Lee Ray è stata raccontata in sei sequel, scritti da Mancini e prodotti da David Kirschner, coinvolto anche nel nuovo progetto.

In queste settimane si sta inoltre concludendo la produzione di Child's Play, un film esplicitamente ispirato alla bambola assassina, pur non essendo approvato dal team del cult originale, e i cui protagonisti saranno Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry, e la sceneggiatura è firmata da Tyler Burton Smith.