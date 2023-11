Christopher Nolan risponde alle critiche di Martin Scorsese: 'I cinecomic sono importanti per il cinema'

Christopher Nolan risponde alle critiche di Martin Scorsese, sostenendo che i cinecomic siano importanti per l'industria cinematografica moderna.

Sono ormai ben note le critiche di Martin Scorsese ai film Marvel, critiche che il regista di Killers of the Flower Moon aveva recentemente reiterato dicendo che "stanno devastando la nostra cultura" e "spingono le persone a pensare che il cinema sia solo questo", nonché invitando a "lottare contro di essi".

Non è tardata ad arrivare la risposta di Christopher Nolan, che oltre al recente Oppenheimer ha diretto la storica trilogia del Cavaliere Oscuro basata sui fumetti DC. "I cinecomic sono importanti per il cinema. I titoli già affermati assicurano la presenza del pubblico e danno alle persone ciò che vogliono", afferma il filmmaker inglese. "Questo inevitabilmente paga la realizzazione di molti altri film, anche quelli d'autore. Però riconosco che ad Hollywood sia necessario rispettare il desiderio del pubblico per qualcosa di nuovo". Il regista conclude dicendo: "Un ecosistema ed un funzionamento sano di Hollywood dipende dall'equilibrio tra queste due cose."

Christopher Nolan sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Christopher Nolan, dopo il successo di Oppenheimer, sembra avere intenzione di dedicarsi a un progetto meno drammatico. Il regista è stato intervistato da Yahoo! Entertainment e ha spiegato, a livello emotivo, cosa gli è rimasto dopo un impegno così intenso: "C'è decisamente una parte di me che vuole lasciarsi la storia alle spalle. Quello che voglio dire è che è un privilegio grandioso poter parlare di un film che hai girato e ora sarà disponibile nelle case in 4K e Blu-ray, e tutto il resto. Poter sedersi qui e parlare del successo del film è grandioso. Quello è un enorme privilegio".

Il regista ha quindi sottolineato: "Ma l'argomento è davvero oscuro, è nichilistico. E sì, c'è una parte di me che è piuttosto disposta ad andare avanti e fare qualcosa di non così triste e deprimente".