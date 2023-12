Oppenheimer, Christopher Nolan:'È il mio film di maggior successo'

Christopher Nolan ha certificato Oppenheimer come il film che ha ottenuto maggior successo tra quelli che ha realizzato in carriera.

Christopher Nolan è stato intervistato dal magazine Empire e ha sottolineato come Oppenheimer sia diventato il suo film di maggior successo. Il film con protagonista Cillian Murphy ha incassato oltre 951 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha parlato in generale dell'attualità che sta vivendo il mondo del cinema.

"Ho appena realizzato un film di tre ore su Robert Oppenheimer, che ha la classificazione R, è per metà in bianco e nero e ha incassato un miliardo di dollari. Certo, penso che i film stiano andando benissimo. La cosa folle è che è letteralmente il film più di successo che abbia mai realizzato" ha dichiarato Nolan "Faccio questo da vent'anni e nel Regno Unito, è il mio film dal maggior incasso. Quindi, mi sento molto bene riguardo lo stato dell'industria cinematografica basato sulla mia esperienza personale. Ma anche vedendo altri film emergere, vedere tornare il pubblico".

Riflessione sullo stato del cinema

Christopher Nolan ritiene che l'industria cinematografica abbia bisogno di un buon equilibrio tra tutti i generi:"Credo che ci sia sempre un equilibrio a Hollywood tra titoli consolidati che possono garantire un pubblico fedele e dare alle persone ciò che vogliono" ha dichiarato all'Associated Press "Questa è sempre stata una parte importante dell'economia di Hollywood e paga per la realizzazione e distribuzione di molti altri tipi di film".

Oppenheimer racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, colui che si occupò del Progetto Manhattan per la costruzione della prima bomba atomica. Nel cast del film, oltre a Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer, anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.