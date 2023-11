Christopher Nolan e Guillermo del Toro contro lo streaming: 'Possedere il supporto fisico una responsabilità'

I due registi hanno affrontato i pericoli dello streaming e parlato di come per loro sia una "responsabilità" possedere un film in formato fisico.

Mentre oggi esce in home video il suo Oppenheimer, Christopher Nolan, così come Guillermo del Toro, hanno parlato recentemente dei pericoli di quei film che escono solo in streaming e della responsabilità che comporta il possesso di un film in formato fisico.

"Era una battuta quando l'ho detta. Ma niente è una battuta quando viene trascritta su Internet", ha dichiarato recentemente Nolan al Washington Post. "C'è il rischio, al giorno d'oggi, che se le cose esistono solo nella versione streaming vengano tolte, che appaiano e scompaiano", ha aggiunto il regista.

Guillermo del Toro è d'accordo col collega, avendo condiviso le parole di Nolan su X (ex Twitter) e aggiungendo la sua sulla questione:

"I supporti fisici sono quasi un livello di responsabilità alla Fahrenheit 451 (dove le persone memorizzavano interi libri e quindi diventavano il libro che amavano)", ha scritto del Toro rivolgendosi ai suoi follower. "Se possedete un 4K HD, un Blu-ray, un DVD ecc. ecc. di un film o dei film che amate... siete i custodi di quei film per le generazioni a venire".

Nolan ha dichiarato in precedenza di aver trascorso mesi a preparare Oppenheimer per la distribuzione in home video, in modo che la versione Blu-ray del film abbia un suono e un aspetto incontaminati come quelli della versione uscita in sala.