Oppenheimer torna nelle sale IMAX, il film di Nolan potrebbe superare quota 1 miliardo di dollari

Oppenheimer tornerà sugli schermi delle sale IMAX per una settimana: a partire da venerdì il film di Christopher Nolan sarà infatti proiettato nello spettacolare formato in varie parti del mondo.

Il ritorno nella programmazione cinematografica potrebbe quindi far aumentare i guadagni dell'apprezzato progetto con star Cillian Murphy.

Il ritorno del film

Tra le sale IMAX previste per il ritorno di Oppenheimer ci saranno anche 7 strutture che offrono le proiezioni in formato 70mm: due in California, una a New York, una sala a San Francisco e a livello internazionale a Londra e a Melbourne, in Australia.

Il film di Nolan ha già incassato 946 milioni di dollari in tutto il mondo e potrebbe quindi superare quota 1 miliardo di dollari, considerando che nelle settimane del debutto le proiezioni nello spettacolare formato erano quasi tutte sold out.

Oppenheimer è stato girato in soli 57 giorni, Cillian Murphy: "La velocità sul set era folle"

Oppenheimer vede protagonista Cillian Murphy nei panni dell'omonimo scienziato, trascinando i fan in una pellicola fiume ad alto tasso emotivo ed esplorando la genesi del Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film vanta un cast stellare con la partecipazione di Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock), Emily Blunt (Katherine "Kitty" Oppenheimer) e Matt Damon (tenente Leslie Groves).