Christopher Nolan: i suoi film da oggi su Sky Cinema Collection, aspettando Oppenheimer

Si accende oggi, fino al 27 agosto, il canale Sky Cinema Collection dedicato ai film di Christopher Nolan, in attesa che arrivi in sala Oppenheimer.

In piena Christopher Nolan mania, Sky Cinema Collection rende omaggio al regista britannico con una raccolta di suoi film. Dal 21 al 27 agosto sul canale 303 di Sky saranno disponibili i titoli maggiori della sua filmografia, in attesa di Oppenheimer, pellicola sulla vita del padre della bomba atomica, in arrivo nelle sale italiane mercoledì 23 agosto.

La programmazione

Memento: Guy Pearce e Carrie Ann Moss

A proposito di Oppenheimer, stasera su Sky Cinema Collection, alle 20:45, sarà proposto Oppenheimer - Speciale, con un'intervista a Christopher Nolan che racconta la realizzazione del film. Nello speciale sono presenti anche interviste a Robert Downey Jr, Florence Pugh e Matt Damon.

Della collection in onda fino a domenica 27 agosto fanno invece parte 7 film. Anzitutto il suo secondo lungometraggio da regista, il thriller nei labirinti della memoria con Guy Pearce Memento, per cui Nolan ricevette la nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Poi il thriller con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank Insomnia, remake dell'omonimo film norvegese. Ci sarà anche la memorabile trilogia che racconta la genesi di Batman: Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno con Christian Bale protagonista. Il visionario spy-action con Leonardo DiCaprio Inception, che ottenne 4 Oscar, oltre alle nomination per il miglior film e miglior sceneggiatura originale a Nolan, e infine il kolossal sci-fi Interstellar, Oscar per gli effetti speciali, con un cast di star tra cui Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine.

Tutti i film e lo speciale saranno anche disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky.