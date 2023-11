Christopher Nolan, dopo Oppenheimer, spera di realizzare un film meno 'triste'

Christopher Nolan, dopo il successo di Oppenheimer, sembra avere intenzione di dedicarsi a un progetto meno drammatico.

Il regista è stato infatti intervistato da Yahoo! Entertainment e ha spiegato, a livello emotivo, cosa gli è rimasto dopo un impegno così intenso.

Il desiderio del filmmaker

Rispondendo alle domande del sito, Christopher Nolan ha dichiarato: "C'è decisamente una parte di me che vuole lasciarsi la storia alle spalle. Quello che voglio dire è che è un privilegio grandioso poter parlare di un film che hai girato e ora sarà disponibile nelle case in 4K e Blu-ray, e tutto il resto. Poter sedersi qui e parlare del successo del film è grandioso. Quello è un enorme privilegio".

Il regista ha quindi sottolineato: "Ma l'argomento è davvero oscuro, è nichilistico. E sì, c'è una parte di me che è piuttosto disposta ad andare avanti e fare qualcosa di non così triste e deprimente".

Nessun progetto deciso

Nolan, attualmente, non ha svelato i dettagli del suo prossimo progetto, ma recentemente aveva spiegato: "Le idee vengono da qualsiasi parte. Ho fatto un remake, ho fatto adattamenti di fumetti e romanzi, e ho scritto delle sceneggiature originali. Sono aperto a tutto. Ma, essendo uno sceneggiatore e regista, qualsiasi cosa farò dovrà sembrarmi totalmente mia. Devo renderla originale: il seme iniziale di un'idea può provenire da un'altra parte, ma deve passare attraverso le mie dita su una tastiera e uscire solo dai miei occhi".