Christopher Nolan: 6 scene iconiche di 6 capolavori del regista di Oppenheimer

Sin dalla sua prima pellicola, intitolata Following, Christopher Nolan ha subito dimostrato di aver uno stile unico che conferisce ai suoi film un aspetto e un'atmosfera facilmente distinguibile. Sia che giochi con lo spazio-tempo, con la prospettiva o che realizzi spettacolari scene d'azione, il cineasta lo fa sempre seguendo una visione molto precisa che i fan hanno imparato ad amare profondamente nel corso degli anni.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Nolan è uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema (con oltre 5 miliardi di dollari) ed è conosciuto principalmente per aver diretto la trilogia del cavaliere oscuro, composta dai film Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Inception, Interstellar, Dunkirk e The Prestige. In vista dell'uscita di Oppenheimer, abbiamo scelto di esaminare alcune delle scene più iconiche dei film del visionario regista britannico, partendo da Memento fino ad arrivare al suo penultimo film, il criptico e misterioso Tenet.

1. Memento - La Polaroid al contrario

Memento: Guy Pearce

Nel 2000, Nolan ha realizzato Memento, un film con Guy Pearce nel ruolo di un uomo che soffre di una grave forma di perdita di memoria a breve termine che non gli permette di creare nuovi ricordi. A causa del suo disturbo, non può ricordare nemmeno i volti delle persone né sapere se le conosca, e per decidere di chi può fidarsi porta sempre con sé delle foto polaroid con l'indicazione del nome dei soggetti ritratti e l'impressione che gli hanno fatto.

La scena che spicca di più è sicuramente quella di apertura con la polaroid di un cadavere mostrato al contrario. Non solo fa immediatamente capire al pubblico che la violenza sarà una caratteristica predominante del resto della pellicola, ma introduce anche il marchio di fabbrica del regista, ovvero l'alterazione del tempo, che ritroveremo anche in moltissimi suoi progetti più recenti.

Tutti i film di Christopher Nolan, dal peggiore al migliore: tra sogni, fattore tempo e un'epica trilogia

2. Il Cavaliere Oscuro 2 - La distruzione dello stadio di Gotham City

Tom Hardy in una scena de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno è un film che in cui le scene iconiche sono molteplici, ma nessuna di queste è epica e memorabile come la distruzione dello Stadio di Gotham City da parte di Bane (Tom Hardy) all'inizio della sua occupazione della città.

Le vedute panoramiche di Gotham City, le dimensioni enormi dello stadio e lo spettacolo del campo di calcio che esplode e collassa durante il calcio di apertura danno il via in modo a dir poco sorprendente alla seconda metà del film del 2012. Questa leggendaria ed enfatica scena dello stadio che viene distrutto ci fa capire un punto molto importante che riguarda tutti i film della trilogia: il pubblico deve farsi testimone del male che lo minaccia e scegliere da che parte stare.

3. Inception - La lotta nel corridoio

Leonardo DiCaprio ed Ellen Page in una scena di Inception

Inception, forse uno dei film più conosciuti e amati di Nolan, vede Leonardo DiCaprio nei panni di un ladro che entra nei sogni delle persone per rubare le loro informazioni più preziose. La pellicola, grazie a una miriade di sequenze iconiche, ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra cui 4 Premi Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali; è stato inoltre candidato al miglior film, migliore sceneggiatura originale, migliore scenografia e migliore colonna sonora.

Tuttavia, la scena che meglio rappresenta la creatività visiva di Nolan è quella in cui Arthur (Joseph Gordon-Levitt) lotta attraverso un corridoio mentre si trova in una delle più profonde dimensioni del sogno, pur essendo ancora sottoposto alla forza di gravità del primo livello. La scena gioca con il tempo e lo spazio, la causa ed effetto e l'azione, tutti elementi caratteristici del lavoro del cineasta.

4. Interstellar - L'avventura nel buco nero

Interstellar: un'immagine spettacolare del buco nero

Interstellar è un film che parla di scienza, emozioni umane e determinazione nel salvare coloro che amiamo, a qualunque costo, indipendentemente da quanti anni impieghiamo a raggiungere i nostri obiettivi. Nolan illustra al meglio tutto ciò nella scena in cui Cooper (Matthew McConaughey) si lancia nel buco nero Gargantua in modo che Brand (Anne Hathaway) possa raggiungere il pianeta abitabile di Edmunds.

L'atto stesso del sacrificio, le straordinarie immagini mai viste prima di quanto ci immaginiamo possa essere terrificante un buco nero e l'epico crescendo della colonna sonora di Hans Zimmer creano una sequenza vertiginosa e carica di emozioni che porta alla rivelazione più importante di quello che è sicuramente il film più commovente del regista.

5. Dunkirk - La sequenza finale

Dunkirk: Tom Hardy in una scena del film

Un elemento caratteristico della filmografia di Christopher Nolan è sicuramente la sua abilità di concludere le sue pellicole dando inizio ad un nuovo capitolo. L'ha fatto magistralmente con la fine de Il Cavaliere Oscuro e di Interstellar e nuovamente nel suo epico film sulla Seconda Guerra Mondiale del 2017, Dunkirk.

La sequenza finale di questo titolo mostra la conclusione di tutte e tre le principali trame e linee temporali della pellicola, lasciando il pubblico a chiedersi quali saranno i prossimi passi per i protagonisti, sia a livello micro per quanto concerne Farrier (Tom Hardy), sia a livello macro con la continuazione della Seconda Guerra Mondiale. Il finale gioca mirabilmente con le nostre emozioni e ci lascia desiderare di più, il che è sicuramente il modo migliore per mettere fine ad un film.

Christopher Nolan su Tenet: "Il mio spy movie tra fantascienza e Sergio Leone"

6. Tenet - Il Protagonista combatte se stesso

Tenet: una sequenza del trailer

Probabilmente non c'è un altro film di Christopher Nolan che giochi così tanto con il concetto di spazio-tempo come Tenet, il thriller d'azione fantascientifico con John David Washington nel ruolo del personaggio semplicemente noto come "Il Protagonista". In un momento del film del 2020, la versione futura del personaggio torna indietro in una scena precedente e si scontra con la sua versione passata, dando vita a uno scontro epico ed incredibilmente creativo.

Il film ha ricevuto giudizi contrastanti da parte della critica, che pur lodando le interpretazioni e gli effetti visivi ha espresso dubbi sulla chiarezza della trama: ammettiamolo, ci sono indubbiamente alcune sequenze che sembrano essere un rompicapo irrisolvibile che richiedono di essere viste più volte al fine di essere comprese appieno. Tuttavia, questa scena è uno di quei momenti eccezionali che solo Nolan è in grado di regalare ai suoi fan.