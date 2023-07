Christopher Nolan ha commentato uno script ideato dall'Intelligenza Artificiale ispirandosi allo stile dei suoi film.

Il regista, intervistato da HugoDécrypte, ha infatti potuto leggere la trama della creazione generata sfruttando la tecnologia, condividendo poi il suo parere.

La creazione in stile Nolan

ChatGPT ha ricevuto la richiesta di ideare un titolo e una sinossi di un film in stile Christopher Nolan. Il risultato è Nexus: in una società futuristica controllata dall'intelligenza artificiale, un hacker ribelle scopre l'esistenza di un network segreto che collega tutte le menti umane, chiamato Nexus. Mentre si immerge in questo complesso mondo virtuale, l'illusione e la realtà si fondono, mettendo la sua vita e il destino dell'umanità a rischio. Deve quindi trovare il nucleo di Nexus per salvare l'umanità dal controllo dell'Intelligenza Artificiale.

Il filmmaker ha commentato ironico che la trama dimostra come l'Intelligenza Artificiale sia un po' vanitosa, considerando che immagina una società in cui controlla il mondo. Nolan ha quindi sottolineato che aver preso alcuni elementi dei suoi film e averli uniti porta a un risultato insoddisfacente: "Non ha assolutamente senso".

L'Intelligenza Artificiale ha inoltre ideato un poster per Nexus, non particolarmente convincente.

Una tecnologia che non spaventa il filmmaker

Christopher ha quindi ricordato che l'uso dell'Intelligenza Artificiale è uno dei punti che il sindacato degli sceneggiatori, di cui è un membro, vuole regolamentare in modo attento. Il regista ha spiegato: "Ho parlato con molti ricercatori che studiano l'Intelligenza Artificiale in questi anni e, attualmente, considerano questo momento nella storia come il loro 'momento Oppenheimer' perché considerano la storia e pensano 'Okay, stiamo per liberare questa tecnologia davvero potente nel mondo, ma quali saranno le conseguenze non volute? Cosa faremo?'. Ma quello che io trovo incoraggiante dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nel campo artistico è che alla fine saranno degli strumenti potenti, non si può sostituire la creatività umana. E questi modelli e il modo in cui elaborano le informazioni sono tutti basati sulla creatività umana del passato".

Nolan ha poi spiegato che non ha voluto usare gli effetti speciali in Oppenheimer per una questione legata all'effetto che voleva creare, al livello di realismo che voleva raggiungere. Il filmmaker ha così sottolineato che non pensa che in futuro ci sarà la capacità da parte dell'Intelligenza Artificiale di rendere difficile capire cosa sia vero e cosa no, essendo certo che ci saranno sempre dei limiti tecnici.