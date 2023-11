Christopher Nolan: il cofanetto con 8 fra i suoi film più celebri 4k Ultra-HD + Blu-ray è in sconto su Amazon

Ancor prima dell'arrivo, nei cinema, di Oppenheimer, Christopher Nolan era già uno dei registi più acclamati fra le fila del pubblico mondiale. La sua carriera si è sempre distinta per un approccio molto particolare, controverso e cervellotico al mezzo cinematografico, capace di partorire idee all'apparenza folli, ma sempre e comunque con un appeal figurativo e narrativo in grado di lasciare un segno indelebile.

Amazon, non a caso, ha deciso di pensare ai fan storici di Christopher Nolan abbassando di prezzo un particolare cofanetto 4k Ultra-HD + Blu-ray che racchiude 8 dei suoi film più celebri in ogni dove. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 119,08€, con uno sconto del 19% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche soltanto a raccogliere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un cofanetto di Christopher Nolan che farà perdere la testa ai fan

Nel cofanetto di Christopher Nolan con 8 suoi film in 4k Ultra-HD + Blu-ray, come segnato sullo stesso Amazon, è possibile trovare: Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception, Batman - The Dark Knight Rises, Batman - Il cavaliere oscuro, Batman Begins e The Prestige.

The Batman: Christopher Nolan non parlerà mai in pubblico del film, ecco perchè

Se anche voi siete fan irriducibili del lavoro sul grande schermo di Christopher Nolan, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare alcuni dei suoi lavori più celebri in questa speciale versione casalinga. Stiamo parlando di un cofanetto in grado di offrire le risoluzioni migliori sul mercato al momento, nonché di un prodotto da collezione per gli appassionati di cinema di tutte le età.

Trovate queste e tante altre offerte sul Canale Telegram di Multiplayer. Seguitelo per essere sempre aggiornati sugli ultimi sconti!