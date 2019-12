Christopher Nolan premiato a Buckingham Palace per il suo impegno nel cinema

Christopher Nolan è diventato Commendatore dell'Impero Britannico ricevendo l'ordine cavalleresco dalle mani del principe William durante una cerimonia che si è svolta a Buckingham Palace.

Il regista è stato premiato per il suo contributo dato al mondo del cinema grazie a film come Interstellar, Inception, Dunkirk e la trilogia del Cavaliere Oscuro. Christopher Nolan, commentando l'onorificenza ricevuta ha dichiarato: "Essendo un sostenitore appassionato del cinema e dell'importanza culturale dei film, è davvero elettrizzante che il cinema venga onorato in questo modo e considerato meritevole di questo tipo di onore. Penso che il cinema sia uno dei più grandiosi passatempi collettivi e una delle forme d'arte più grandiose di sempre!.

Prima di ricevere il premio, Nolan ha avuto modo di parlare del proprio lavoro con il Duca di Cambrdige: "Ha parlato del suo amore per il cinema e ha chiesto se stessi lavorando a qualcosa di nuovo. Ho potuto dirgli che avevo appena finito le riprese di qualcosa e ho iniziato il montaggio".

Il progetto è ovviamente Tenet, l'atteso lungometraggio che debutterà a luglio 2020 di cui ieri è stato diffuso il primo trailer e che ha come protagonisti John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Nolan ha svelato: "Sono eccitato per il film. Amo il montaggio ed è la parte della produzione a cui sto lavorando ora. Si tratta della parte divertente".

Alla cerimonia il regista era insieme alla sua famiglia: "La loro reazione è stata all'insegna dell'incredibile entusiasmo e penso che sia davvero elettrizzante per loro arrivare a Buckingham Palace e vedere tutto questo".