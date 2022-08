Christopher Nolan pensa che Tom Hardy non riceva meriti per il ruolo di Bane

Secondo Christopher Nolan, Tom Hardy non riceva meriti a sufficienza per il suo ruolo in The Dark Knight Rises, il terzo capitolo della trilogia di Batman del regista.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno è il terzo e ultimo capitolo della saga dedicata a Batman diretta da Christopher Nolan. La pellicola rilasciata nel 2012 ha ottenuto buoni risultati in termini di incassi, ma la ricezione della critica non è stata minimamente paragonabile a quella dell'acclamato Il cavaliere oscuro. A questo proposito, il regista pensa che il ruolo di Tom Hardy, che nel film interpreta Bane, non abbia abbastanza riconoscimento.

Gli antagonisti sono stati uno dei punti cruciali della trilogia di Christopher Nolan, e Tom Hardyin particolare aveva un grande peso sulle spalle, considerando che Heath Ledger aveva vinto l'Oscar per la sua interpretazione di Joker. Durante una puntata del podcast Happy Sad Confused, il regista ha affermato che l'attore si meriterebbe più lodi, considerando l'impegno nella raffinatezza e fisicità che ha apportato al ruolo.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno: un'immagine di Tom Hardy

"Quello che ha fatto con il personaggio deve ancora venire apprezzato appieno. Si tratta di una performance straordinaria e davvero fantastica". Il cavaliere oscuro - Il ritorno presenta un antagonista che per la prima volta non solo rappresenta un rivale intelligente per Batman, ma anche che lo primeggia in termini di fisicità per la prima volta nella saga. Il film contiene infatti alcune delle scene di combattimenti più brutali della trilogia, ma fu proprio la performance vocale di Hardy a ricevere delle critiche, venendo considerata impercettibile in alcuni momenti della pellicola.

Chiaramente, la messa da parte di Bane alla fine di Il cavaliere oscuro - Il ritorno ha tutt'altro che aiutato il personaggio, praticamente eliminando ogni possibilità di apparizioni future. Tom Hardy ha certamente fatto di tutto per rendere il villain terrificante e completo, e le scene di lotta nel film lo dimostrano. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Nolan?