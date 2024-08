Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, il nuovo trailer del film animato

L'universo della saga Il Signore degli Anelli tornerà sul grande schermo a Natale con il film animato La Guerra dei Rohirrim, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Il progetto prodotto da New Line Cinema è ambientato 183 anni prima della storia di Frodo raccontata nella trilogia diretta da Peter Jackson.

Il team al lavoro sul film animato

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è stato diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus) e nel trailer si vedono gli eventi che portano a un conflitto che vede coinvolti anche due giovani, in passato amici e ora diventati nemici.

Gli attori coinvolti sono Brian Cox nel ruolo di Helm Hammerhand, il re di Rohan; Gaia Wise in quello dei sua figlia Héra; Luke Pasqualino che sarà Wulf; Miranda Otto che riprende la parte di Éowyn e sarà la voce narrante.

Tra gli interpreti anche Lorraine Ashbourne (Netflix's "Bridgerton"), Yazdan Qafouri ("I Came By"), Benjamin Wainwright ("World on Fire"), Laurence Ubong Williams ("Gateway"), Shaun Dooley ("The Witcher"), Michael Wildman ("Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw"), Jude Akuwudike ("Beasts of No Nation"), Bilal Hasna ("Sparks") e Janine Duvitski ("Benidorm").

La storia raccontata in La guerra dei Rohirrim

Il film racconterà quanto accade al re di Rohan dopo l'attacco improvviso di Wulf, un astuto e spietato Dunlending che vuole vendicare la morte del padre, dando il via a un conflitto destinato a diventare storico.



Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Héra, la figlia di Helm, deve inoltre fare i conti con una situazione disperata e trovare il desiderio di guidare la resistenza contro il nemico che vuole distruggere il suo popolo.

Nel team della produzione ci sono anche la sceneggiatrice Philippa Boyens, Peter Jackson, Fran Walsh, Sam Register, Carolyn Blackwood e Toby Emmerich.

Lo script è firmato da Jeffrey Addis & Will Matthews e da Phoebe Gittins & Arty Papageorgiou. Il film sarà distribuito internazionalmente l'11 dicembre.