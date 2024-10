Christoper Nolan: la Warner ha provato a riaverlo con un assegno a sette zeri

Nel 2020, l'uscita di Tenet di Christopher Nolan, costato 200 milioni di dollari, era in pericolo, dato che rischiava di subire un ritardo indefinito a causa dell'imperversare della pandemia COVID, che aveva causato la chiusura delle sale cinematografiche.

Durante quell'estate, il regista, paladino dell'esperienza sul grande schermo, voleva che il suo thriller di spionaggio fosse il primo grande film a debuttare nei cinema dopo la riapertura. L'ex-boss della Warner Bros. Entertainment Ann Sarnoff e il presidente dello studio cinematografico, Toby Emmerich, accettarono di procedere con l'uscita nelle sale a patto che Nolan rinunciasse a determinati compensi.

Dopo la fusione di WarnerMedia con Discovery nel 2022 e il conseguente cambio di regime, i nuovi capi del gruppo cinematografico Michael DeLuca e Pamela Abdy erano ansiosi di vedere Nolan tornare allo studio; nove mesi prima del loro arrivo si era accasato alla Universal per realizzare Oppenheimer.

Interstellar: Christopher Nolan sul set al fianco di una cinepresa IMAX

Nolan aveva una lunga storia con lo studio che risaliva a Insomnia del 2002. Come gesto di buona volontà, la Warner Bros. gli ha versato un assegno a sette cifre, restituendogli i compensi di Tenet a cui aveva rinunciato.

Tuttavia, questo gesto non è bastato per riportare Nolan alla Warner. Per un uomo che continua a vivere nella stessa modesta casa sulle colline di Hollywood e che è noto per guidare una Honda vecchia di 20 anni, i soldi non sono importanti e qualche milione in più non è servito a nulla. Invece, il premio Oscar e la sua partner e moglie produttrice, Emma Thomas, hanno scelto di affidare il suo prossimo progetto, che vede protagonista Matt Damon, ancora alla Universal e al suo formidabile capo, Donna Langley.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Nolan stesso è come un franchise

"Ciò che conta per lui sono i termini della distribuzione, la giusta strategia di marketing, il giusto numero di schermi Imax. Inoltre, pretende carta bianca sul film, nonché il director's cut. Tutte cose che lui ha ottenuto con la Universal per Oppenheimer", ha affermato Stephen Galloway, preside del Dodge College of Film and Media Arts della Chapman University. "Perché non sarebbe dovuto andare alla Universal?".

Quello che Nolan è riuscito a fare con Oppenheimer ha del miracoloso. Il film, vincitore del premio Oscar per il miglior film, ha guadagnato quasi un miliardo di dollari - 976 milioni di dollari, per l'esattezza - nonostante il rating R, la durata di tre ore e l'attenzione per una figura storica che è "il soggetto meno probabile per fare soldi nella storia dell'industria dell'intrattenimento", ha osservato Galloway. Quando si parla di Nolan, il suo nome è il marchio.

"Christopher Nolan è una IP a sé stante", ha affermato l'analista di incassi Jeff Bock. "Solo pochi registi sono noti al grande pubblico e lui è attualmente in cima a questa lista".